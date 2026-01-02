Prancūzija nori uždrausti socialinius tinklus jaunesniems nei penkiolikos metų amžiaus vaikams

Draudimas įsigaliotų 2026 m. rugsėjo 1 d., pasibaigus vasaros atostogoms. Argumentuojama, kad daug tyrimų atskleidė rizikas, kurias nepilnamečiams kelia “perteklinis“ socialinių tinklų naudojimas. Ypač akcentuojama prieiga prie „nederamo turinio“, „priekabiavimas internete“ ir „miego pokyčiai“.
Įstatymo projekto pirmajame straipsnyje nurodoma, kad institucijai ARCOM, kuri atsakinga už skaitmeninių ryšių reguliavimą, pavedama prižiūrėti, kaip laikomasi draudimo. Socialinių tinklų koncernams tenka atsakomybė, kad amžiaus ribojimas būtų užtikrinamas per patikros sistemą. Antrajame straipsnyje išplečiamas draudimas naudoti mobiliuosius telefonus, įtraukiant vidurines mokyklas. Atitinkamas draudimas jau nuo 2018 m. galioja kitose mokyklose, pradedant nuo ikimokyklinio ugdymo įstaigų.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, kuris socialinių tinklų naudojimą jaunesniems nei 15 metų amžiaus vaikams yra paskelbęs vienu savo prioritetų, siekia, kad įstatymo projektas šį mėnesį būtų svarstomas parlamente. E. Macronas apie tokią nacionalinę iniciatyvą paskelbė praėjusių metų vasarą, jei reguliavimas ES mastu ir toliau bus atidėliojamas. Prancūzijos, Graikijos ir Ispanijos skaitmeninės politikos ministrai praėjusių metų birželio pradžioje ministrų konferencijoje Liuksemburge pasisakė už tai, kad ES apribotų vaikų ir jaunuolių prieigą prie socialinių tinklų.
Gruodį Australija tapo pirmąja pasaulio šalimi, kurioje įsigaliojo draudimas vaikams naudotis socialiniais tinklais. Įstatymas čia tik nuo 16 metų leidžia naudotis tokiomis platformomis, kaip „TikTok“, „Instagram“ ir „Snapchat“.
Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) apklausa parodė, kad 11 proc. jaunuolių turi sunkumų kontroliuoti savo socialinės žiniasklaidos naudojimą. Kiti tyrimai nustatė ryšį tarp pernelyg dažno socialinės žiniasklaidos naudojimo ir miego sutrikimų, neigiamo kūno įsivaizdavimo, prastų mokymosi rezultatų ir emocinių sunkumų.
