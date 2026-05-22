Prancūzija prašo Kinijos padėti užbaigti karą Ukrainoje

Apie tai spaudos konferencijos metu pranešė Prancūzijos Europos ir užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Pascalis Confavreux.
„Matome, kad Rusijos ir Kinijos santykiai tapo itin šališki ir nesubalansuoti, ypač prasidėjus Rusijos agresijai prieš Ukrainą, dėl kurios nuo Rusijos atsiskyrė daugelis jos partnerių, visų pirma energetikos ir ekonomikos sektoriuose“, – komentuodamas Vladimiro Putino vizitą Kinijoje sakė P. Confavreux.
Pasak jo, Prancūzija palaiko nuolatinį dialogą su Kinija, siekdama perduoti žinutes, susijusias su Rusijos karu prieš Ukrainą.
„Šis kanalas suteikia mums galimybę paprašyti Kinijos pasinaudoti savo išskirtiniais santykiais su Maskva ir pareikalauti nutraukti šią agresiją“, – pabrėžė Užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai.
Tuo pačiu metu jis tvirtino, kad Paryžiaus reakcija į stiprėjančią Kinijos ir Rusijos partnerystę yra susijusi su prioritetais, kuriuos Prancūzija yra nustačiusi, būdama Didžiojo septyneto pirmininke, ir kuriuose didžiausias dėmesys skiriamas pasaulinių ekonominių disbalansų šalinimui.
„Tai prioritetas, kuris tampa vis aktualesnis, nes pasaulinė įtampa saugumo srityje nuolat didėja“, – pridūrė P. Confavreux.
Prancūzija 2026 m. pirmininkauja Didžiojo septyneto (D7) šalių grupei. Jos oficialūs prioritetai apima makroekonominių disbalansų mažinimą, ekonominio saugumo stiprinimą ir atsako į geopolitinius, finansinius bei energetikos iššūkius koordinavimą. Birželio 15–17 d. Evian-le-Beno mieste įvyks D7 viršūnių susitikimas.
Kaip praneša „Ukrinform“, tikimasi, šiame viršūnių susitikime, kurio metu bus aptariami dirbtinio intelekto, prekybos ir kovos su nusikalstamumu klausimai, turėtų dalyvauti ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas.