Prancūzijos prezidentas atsistatydinančio premjero prašo iki trečiadienio parengti „stabilumo“ planą

Eliziejaus rūmai pranešė, kad E. Macronas S. Lecornu pavedė „iki trečiadienio vakaro užbaigti galutines derybas, kad būtų apibrėžta veiksmų ir stabilumo šalyje platforma“.
Anksčiau pirmadienį E. Macronas priėmė ministro pirmininko S. Lecornu atsistatydinimą.
„Ponas Sebastienas Lecornu pateikė savo vyriausybės atsistatydinimo pareiškimą respublikos prezidentui (E. Macronui), kurį jis priėmė“, – sakoma tuomet paskelbtame lakoniškame Prancūzijos prezidentūros pareiškime.
E. Macronas praėjusį mėnesį paskyrė S. Lecornu į šias pareigas, tačiau iš esmės nepakitusi kabineto sudėtis, kurią jis pristatė sekmadienio vakarą, sulaukė griežtos kritikos visame politiniame spektre.
S. Lecornu kadencija buvo trumpiausia iš visų ministrų pirmininkų šiuolaikinėje Prancūzijoje.
Atsistatydinantis premjeras pirmadienį pareiškė, kad nebuvo įvykdytos sąlygos, leidžiančios jam likti poste.
„Nebuvo įvykdytos sąlygos, kad galėčiau eiti ministro pirmininko pareigas“, – sakė S. Lecornu ir pasmerkė frakcijų, kurios, pasak jo, privertė jį atsistatydinti, „šališkus apetitus“.
Prancūzijos politika išgyvena suirutę nuo tada, kai prezidentas praėjusią vasarą žengė rizikingą žingsnį sušaukdamas pirmalaikius rinkimus, tikėdamasis sustiprinti savo valdžią. Šis žingsnis atsisuko prieš jį – parlamentas susiskaldė į konkuruojančius blokus.
Naujausi komentarai