Prasidėjo teismas, sulaukęs viso Baltijos regiono dėmesio

Ant kaltinamųjų suolo – trys naftos tanklaivio „Eagle S“ įgulos nariai, indas ir du Sakartvelo piliečiai kaltinami tuo, kad pernai pirmą Kalėdų dieną Suomijos įlankoje net 90 kilometrų jūros dugnu tempė laivo inkarą ir smarkiai pažeidė penkis povandeninius kabelius.
Šis incidentas sukrėtė regioną – NATO sąjungininkai dėl panašių atvejų pakėlė parengtį, o pats laivas buvo areštuotas Suomijoje. Suomių inspektoriai nustatė, kad laivas apskritai buvo netinkamas plaukioti.
Prokurorai pabrėžė – bylos centre ne teorijos apie slaptas operacijas, o konkreti įgulos atsakomybė.
„Nedarome prielaidos, kad kažkas nuleido inkarą tamsoje naktį tik tam, kad nutrauktų tuos kabelius. Mūsų versija, kad elgėsi neatsargiai: įgula net nebandė užkirsti kelio tam, kas įvyko“, – sakė prokurorė Heidi Nummela.
Apygardos prokuroras Mikko Larkia retoriškai klausė: „Jei laivas daug valandų tempia inkarą 90 kilometrų, ar tikrai įmanoma, kad niekas laive to nepastebėjo?“
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Žala – milžiniška. Dėl sugadintų linijų neveikė gyvybiškai svarbi elektros jungtis „Estlink 2“ ir keturi telekomunikacijų kabeliai, sujungiantys Suomiją ir Estiją.
Sutrikimai truko kelis mėnesius, o preliminarios remonto išlaidos siekia mažiausiai 60 mln. eurų.
Nors po 2022-ųjų Rusijos invazijos į Ukrainą Baltijoje daugėjo įtartinų kabelių ir dujotiekių pažeidimų, prokuratūra tikina šioje salėje nesprendžianti geopolitinių mįslių.
„Šio teismo proceso tikslas nėra išsiaiškinti, buvo ar nebuvo, kokios nors valstybės vykdoma hibridinė operacija prieš mus, Suomiją“, – pabrėžė M. Larkia.
Gynyba atkerta – jokio sabotažo, tik blogas oras ir techniniai gedimai.
„Po pirmos klausymų dienos ir prokurorų pasisakymų, turime kontrargumentų. Juos pateiksime vėliau, teismo proceso metu. Pasitikime teismais ir, manau, laimėsime“, – teigė laivo „Eagle-S“ kapitonas, kaltinamasis Davitas Vadatchkoria.
Vis dėlto Suomijos prokurorai nusiteikę griežtai – kapitonui prašoma mažiausiai pustrečių metų laisvės atėmimo.
