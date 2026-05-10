Prasidėjo žmonių iš hantaviruso paveikto laivo evakuacija

Šis protrūkis sukėlė tarptautinį nerimą.
Trys laivo „MV Hondius“ keleiviai – olandų pora ir vokietė – mirė, o kiti susirgo šia reta liga, kuri paprastai plinta tarp graužikų.
Nuo hantaviruso, kuris yra endeminis Argentinoje, iš kur laivas išplaukė balandį, nėra jokių vakcinų ar specifinių gydymo būdų.
Tačiau sveikatos apsaugos pareigūnai pabrėžė, kad pavojus pasaulio visuomenės sveikatai yra mažas, ir atmetė palyginimus su COVID-19 pandemijos pasikartojimu.
Paskutinis skrydis, kuriuo bus evakuota didžioji dalis iš beveik 150 laivo keleivių ir įgulos narių, pirmadienį išvyks į Australiją, o po to laivas tęs kelionę į Nyderlandus, pranešė Ispanijos sveikatos apsaugos ministrė Monica Garcia (Monika Garsija).
Mėlynus medicininius kostiumus vilkintys keleiviai pradėjo išlaipinimą iš su Nyderlandų vėliava plaukiojančio laivo į mažesnius laivelius, kad pasiektų Granadiljos uostą Tenerifėje, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistai.
Tada evakuotieji įlipo į autobusą, kuriuo buvo nuvežti į Tenerifės pietinį oro uostą, iš kurio turėjo pakilti jų repatrijavimo skrydžiai.
„Keleivių ir ispano įgulos nario išlaipinimas prasidėjo“, – tinkle „Telegram“ patvirtino Sveikatos apsaugos ministerija.
Pirmiausia išvyks 14 laive esančių ispanų, po jų vyks Nyderlandų skrydis, kuriuo taip pat skris Vokietijos, Belgijos, Graikijos piliečiai ir dalis įgulos, sakė M. Garcia.
Sekmadienį taip pat planuojami atskiri skrydžiai Kanados, Turkijos, Prancūzijos, Jungtinės Karalystės (JK), Airijos ir JAV piliečiams, pridūrė M. Garcia.
Tarptautinis nerimas
Atlanto vandenyno salyno regioninės institucijos priešinosi laivo priėmimui, kuriam buvo leista tik išmesti inkarą atviroje jūroje, o ne prisišvartuoti uoste.
Tačiau keleiviai nejaučia simptomų ir prieš išlaipinimą jiems buvo atliktas medicininis patikrinimas, Tenerifėje žurnalistams prieš pat operacijos pradžią sakė M. Garcia.
Ispanijos pareigūnai tvirtino, kad Tenerifėje nebus jokių kontaktų su vietos gyventojais.
AFP žurnalistai Granadiljoje matė išilgai krantinės pastatytas baltas palapines ir tai, kad policijos pareigūnai, kurių dalis vilkėjo apsauginius medicininius kostiumus, atitvėrė dalį nedidelio pramoninio uosto.
Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas (Tedrosas Adhanomas Gebrejesusas) lydi Ispanijos pareigūnus, kad prižiūrėtų šią sudėtingą operaciją.
Regioninės institucijos įspėjo, kad ji turi būti baigta iki pirmadienio, kai dėl nepalankių oro sąlygų laivas bus priverstas išplaukti.
Tarp asmenų, kurių testų rezultatai buvo teigiami, patvirtintas vienintelis hantaviruso tipas, galintis persiduoti nuo žmogaus žmogui – Andų virusas, ir tai kursto tarptautinį nerimą.
PSO penktadienį pranešė, kad patvirtino šešis atvejus iš aštuonių įtariamų. Laive įtariamų atvejų nebeliko.
Laivas „MV Hondius“ į Tenerifę atvyko anksti sekmadienio rytą iš Žaliojo Kyšulio, iš kur anksčiau šią savaitę į Europą jau buvo evakuoti trys užsikrėtę asmenys.
Balandžio 1 dieną jis išplaukė iš Ušuajos Argentinoje į kruizą per Atlanto vandenyną į Žaliąjį Kyšulį.
PSO mano, kad pirmasis užsikrėtimas įvyko dar prieš prasidedant kruizui, o vėliau virusas persidavė tarp laive buvusių žmonių.
Tačiau Argentinos provincijos sveikatos apsaugos pareigūnas Juanas Petrina (Chuanas Petrina) teigė, kad, atsižvelgiant į kelias savaites trunkantį viruso inkubacinį periodą ir kitus veiksnius, yra „beveik nulinė tikimybė“, jog su protrūkiu susijęs olandas liga užsikrėtė Ušuajoje.
Kelių šalių sveikatos apsaugos institucijos seka jau išlaipintus keleivius ir visus asmenis, kurie galėjo su jais turėti kontaktą.
