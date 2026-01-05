Prieš derybas Paryžiuje Volodymyras Zelenskis pakeitė Ukrainos saugumo tarnybos vadovą

Paryžiuje Ukrainos lyderis sieks užbaigti susitarimus su sąjungininkais dėl to, kaip užtikrinti, kad Rusija nepakartotų invazijos, jei bus pasirašytas taikos susitarimas.
Tuo tarpu savo šalyje V. Zelenskis bando pertvarkyti savo administraciją, prieš kitą mėnesį minint ketvirtąsias karo metines. Jis siekia išlaikyti JAV vadovaujamų taikos derybų pagreitį ir sutelkti Ukrainos dėmesį į gynybą, jei šios pastangos žlugtų.
Paryžiaus derybose turėtų dalyvauti maždaug 30 šalių, vadinamų „norinčiųjų koalicija“, lyderiai, kurie yra pasirengę suteikti saugumo garantijas Ukrainai ateityje.
Pagrindiniai klausimai – ar šalys pasirengusios dislokuoti savo karius Ukrainos viduje arba šalia jos ir kokia galėtų būti bet kokių paliaubas prižiūrinčių pajėgų kompetencija. Rusija yra sakiusi, kad nesutiks su NATO šalių karių buvimu Ukrainos teritorijoje.
V. Zelenskis taip pat paskelbė, kad buvusi Kanados ministro pirmininko pavaduotoja Chrystia Freeland (Kristija Friland) paskirta Ukrainos patarėja ekonomikos plėtros klausimais, ir apibūdino ją kaip šių klausimų ekspertę, turinčią „didelę patirtį pritraukiant investicijas ir vykdant ekonomines pertvarkas“.
Nauji pareigūnai
Vykstant didžiausiems per pastaruosius šešis mėnesius pertvarkymams Ukrainos aukščiausiose tarnybose, Saugumo tarnybos (SBU) vadovas generolas leitenantas Vasylis Maliukas paskelbė apie savo atsistatydinimą agentūros interneto svetainėje.
V. Zelenskis prezidento interneto svetainėje paskelbė dekretą, kuriuo laikinai einančiu agentūros vadovo pareigas paskiriamas Jevhenijus Chmara, buvęs Saugumo tarnybos specialiųjų operacijų centro „A“ vadovas.
Vadovaujant V. Maliukui, SBU pasiekė stulbinamų laimėjimų prieš Rusiją, įskaitant operaciją „Voratinklis“, kurios metu, Ukrainos teigimu, per koordinuotus smūgius keturioms oro bazėms buvo apgadintas arba sunaikintas 41 Rusijos karinis orlaivis.
Praėjusią savaitę V. Zelenskis populiarųjį Ukrainos karinės žvalgybos vadovą Kyrylą Budanovą paskyrė vadovauti prezidento administracijai ir pareiškė ketinantis pakeisti gynybos ministrą.
Skelbdamas apie generolo leitenanto K. Budanovo paskyrimą, V. Zelenskis sakė, kad Ukraina turi sutelkti dėmesį į saugumo klausimus, gynybos ir saugumo pajėgų vystymą ir taikos derybas – sritis, kurias prižiūri prezidento biuras.
V. Zelenskis taip pat siekia stiprinti karo nuniokotą ekonomiką, be kita ko, vykdydamas projektus kartu su JAV ir kitomis šalimis. Ukrainietiškų šaknų turinti ir Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną griežtai kritikuojanti Ch. Freeland yra buvusi žurnalistė ir Kanados įstatymų leidėja.
Be to, kad yra buvusi ministro pirmininko pavaduotoja, ji taip pat dirbo Kanados tarptautinės prekybos ministre, užsienio reikalų ministre ir finansų ministre bei padėjo derybose dėl prekybos susitarimų su Europa ir JAV.
Harvardo universiteto absolventė, be įstatymo leidėjos pareigų, yra dirbusi Kanados specialiąja atstove Ukrainos atstatymo reikalams kaip ne ministrų kabineto pareigūnė.
Smūgiai tęsiasi
Savo naujametinėje kalboje V. Zelenskis teigė, kad pasiūlytas JAV tarpininkaujamas taikos susitarimas yra „90 procentų paruoštas“, tačiau įspėjo, kad likusieji 10 procentų, kurie, kaip manoma, apima tokius klausimus kaip ginčijamos teritorijos ateitis, nulems taikos derybų rezultatus.
Maskva apie derybų detales nepraneša. Tačiau pareigūnai kartoja Rusijos reikalavimus ir primygtinai tvirtina, kad paliaubų negali būti, kol nebus susitarta dėl išsamaus susitarimo.
Tuo tarpu mūšiai tęsiasi maždaug 1 tūkst. km ilgio fronto linijoje, nusidriekusioje palei Pietų ir Rytų Ukrainą.
Per Rusijos drono smūgį naktį privačioje klinikoje Kyjivo Obolonės rajone žuvo 30-metis pacientas ir dar trys buvo sužeisti, pirmadienį pranešė sostinės prokuratūra.
Energetikos darbuotojai ir remonto brigados dirbo visoje šalyje po to, kai Rusijos dronai pažeidė energetikos infrastruktūrą, dėl to žiemą civiliams gyventojams tęsėsi elektros tiekimo sutrikimai, pranešė V. Zelenskis. Rusija per naktį į Ukrainą paleido devynias balistines raketas ir 165 ilgojo nuotolio dronus, pirmadienį pranešė karinės oro pajėgos.
Tuo tarpu Ukrainos dronas sukėlė gaisrą pramonės objekte Jeleco mieste Rusijos vakarinėje Lipecko srityje, pranešė regiono gubernatorius Igoris Artamonovas. Jo teigimu, nukentėjusiųjų nebuvo.
Dėl Ukrainos dronų atakų Rusijos Ivanovo, Žemutinio Naugardo ir Jaroslavlio oro uostai trumpam sustabdė skrydžius, teigė institucijos.
Rusijos gynybos ministerija skelbė, kad vėliau pirmadienį virš Belgorodo, Kursko ir Lipecko sričių numušė dar 50 ukrainiečių dronų.
