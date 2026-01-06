 Volodymyras Zelenskis džiaugiasi reikšminga deklaracija dėl Ukrainos saugumo garantijų

Prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį palankiai įvertino sąjungininkų pasiūlytas saugumo garantijas Ukrainai, kurios įsigaliotų po galimų paliaubų kare su įsiveržusiomis Rusijos pajėgomis.

„Svarbu, kad šiandien koalicija turi esminius dokumentus. Tai nėra tik žodžiai. Yra konkretus turinys: bendra visų koalicijos šalių deklaracija ir trišalė Prancūzijos, Didžiosios Britanijos ir Ukrainos deklaracija“, – sakė V. Zelenskis, pasirašęs deklaraciją kartu su Europos šalių vadovais.

