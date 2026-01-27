Prezidentai nurodė skirtingas stojimo į ES datas

Prie viešbučio Vilniuje Ukrainos prezidentą V. Zelenskį pasitiko netikėta staigmena – gimtadienio sveikinimai. Ukrainos vadovui sukako 48-eri.
Su gimtadieniu V. Zelenskį pasveikino ir prezidentas G. Nausėda, priminęs 2023 metais Vilniuje vykusį NATO viršūnių susitikimą.
„Geriausia gimtadienį švęsti ten, kur turi nepaprastai daug draugų“, – sakė V. Zelenskis.
Ar Lietuvos prezidentas Ukrainos vadovui padovanojo dovaną, Prezidentūra nekomentuoja.
„Asmeninių prezidento dovanų Ukrainos prezidentui neturime galimybės komentuoti“, – nurodė Prezidentūra.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Vizito metu išryškėjo ir skirtingos Lietuvos bei Ukrainos pozicijos dėl Ukrainos stojimo į Europos Sąjungą terminų. Prezidentas G. Nausėda teigė, kad Lietuva siekia, jog Ukraina ES nare taptų iki 2030 metų.
„Mūsų data – 2030-ieji metai – buvo pagrįsta tuo, kad procesas tikrai nėra paprastas ir kad iki 2030-ųjų metų, jeigu rastume politinės valios, galėtume įgyvendinti visateisę narystę Europos Sąjungoje“, – sakė G. Nausėda.
Tuo metu V. Zelenskis nurodė ambicingesnį terminą.
„Faktiškai mes esame pasiruošę jau 2026-ųjų metų antroje pusėje, o visiškai – 2027 metais“, – teigė Ukrainos prezidentas.
Ekspertai pabrėžia, kad stojimas į Europos Sąjungą yra ilgas ir sudėtingas procesas, reikalaujantis ne tik techninių reformų, bet ir politinės valios visoje ES.
„Kalbėti apie 2027 metus realistiškai sudėtinga. Tai labiau deklaracija, siekis ir emocinė motyvacija. 2030-ieji metai – realesnė, nors ir labai optimistinė data“, – teigė buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.
Vis dėlto ekspertai pabrėžia, kad ambicijos dėl itin greito Ukrainos stojimo į Europos Sąjungą turi būti paremtos realia politine valia visoje Bendrijoje.
„Bet kokios ambicijos, kad tai galėtų įvykti labai sparčiai, turi būti paremtos politine valia. Jos Europos Sąjungoje yra, bet tuo pačiu ir nėra, nes Vengrija blokuoja bet kokius žingsnius, reikalingus realiai atidaryti derybų skyrius ir įgyvendinti reformas“, – teigė politologas Linas Kojala.
V. Zelenskis pabrėžia, kad narystė Europos Sąjungoje jo šaliai yra viena svarbiausių ilgalaikių saugumo garantijų.
G. Nausėdos teigimu, data reikalinga kaip politinė ambicija, mobilizuojanti visus resursus.
„Kai nėra datos, nėra ir visų resursų bei energijos mobilizacijos tai datai pasiekti“, – sakė G. Nausėda.
Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis savo prognozės dėl Ukrainos narystės Europos Sąjungoje neįvardijo.
„Girdime dvi datas: iš prezidento Zelenskio – 2027-uosius, iš prezidento Nausėdos – 2030-uosius. Nenorėčiau pridėti dar vienos prognozės, nes stojimo procesas reikalauja subalansavimo, o lenkai patys savo kailiu patyrė, kiek laiko gali užtrukti narystė Europos Sąjungoje“, – teigė K. Nawrockis.
Kiek laiko trunka šis procesas, savo patirtimi priminė ir Lietuva.
„Mes patys stojome apie dešimt metų – panašiai“, – priminė L. Linkevičius.
