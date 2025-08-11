Nausėda telefonu kalbėjosi su Zelenskiu: išreiškė palaikymą Ukrainos teritoriniam vientisumui

„Išreiškiau tvirtą Lietuvos paramą Ukrainos teritoriniam vientisumui. Teisingai ir tvariai taikai pasiekti, reikia, kad Rusija sutiktų besąlygiškai nutraukti ugnį ir atlygintį žalą“, – socialiniame tinkle „X“ rašė G. Nausėda.
Anot Prezidentūros, pokalbio metu G. Nausėda patikino, kad Lietuva laikosi pozicijos, jog Ukrainos ir visos Europos ateitį lemiantys klausimai negali būti sprendžiami be Ukrainos ir Europos Sąjungos (ES) atstovų.
Pasak G. Nausėdos, pirmuoju žingsniu, siekiant nutraukti daugiau nei trejus metus trunkantį didelio masto karinį konfliktą, turi tapti besąlyginės paliaubos. Anot jo, itin svarbu, kad jų laikytųsi šalis agresorė – Rusija, kuri iki šiol nuosekliai demonstruoja nenorą siekti taikos ir tęsia žiaurias atakas prieš Ukrainos civilinius taikinius.
Pokalbio metu šalies vadovas pabrėžė, kad Lietuva tvirtai remia Ukrainos eurointegraciją kaip esminį žingsnį, užtikrinant ilgalaikį Europos saugumą ir stabilumą, o derybos turėtų būti pradėtos kuo greičiau. Pasak G. Nausėdos, strateginis tikslas – pasiekti, kad Ukraina, vykdanti būtinas reformas išskirtinai sudėtingomis sąlygomis, ES nare taptų jau 2030 m.
ELTA primena, kad penktadienį Aliaskoje vyks JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimas su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu dėl karo Ukrainoje užbaigimo.
Prieš konsultacijas su D. Trumpu ir JAV viceprezidentu JD Vance‘u planuojamas virtualus Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo, V. Zelenskio ir Prancūzijos, Jungtinės Karalystės, Italijos, Lenkijos bei Suomijos vadovų susitikimas, sakė atstovas spaudai.
Prie šio susitikimo taip pat turėtų prisijungti Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir NATO generalinis sekretorius Markas Rutte.
Naujausi komentarai