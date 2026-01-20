Zelenskis paaiškino, kodėl Ukraina nesiųs karių į Grenlandiją

Į klausimą, ar Ukraina siųstų savo kariškius mokymams į Grenlandiją, jei to paprašytų Danija, prezidentas atsakė: „Mes kariaujame, visi mūsų kariai yra fronte. Kareivių problema šiandien tikrai yra opi. Ypač vykstant didelio masto karui“.
V. Zelenskis pridūrė, kad Ukraina palaiko gerus santykius su Danija, tačiau Danijos vadovybė neprašė Kyjivo siųsti karių į Grenlandiją mokymams.
„Manau, taip yra todėl, kad visi supranta, jog Ukraina nėra NATO narė“, – pabrėžė prezidentas.
Anksčiau pranešta, kad Prancūzija, Vokietija, Didžioji Britanija ir kitos Europos šalys Danijos prašymu pasiuntė nedideles karių grupes į Grenlandiją.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad nuo vasario 1 d. Danijai, Didžiajai Britanijai, Norvegijai, Prancūzijai, Vokietijai, Suomijai ir Nyderlandams įves muitus, jei šios šalys priešinsis JAV siekiui įsigyti Grenlandiją.
D. Trumpas teigia, kad Grenlandija yra gyvybiškai svarbi JAV saugumui dėl strateginės vietos ir mineralų išteklių. Jis neatmetė galimybės panaudoti jėgą, kad užimtų salą. Tai sukėlė susirūpinimą Europoje, kad tarp NATO narių gali kilti konfrontacija.
