 926 daugiaaukščiai Kyjive vis dar neturi šildymo

926 daugiaaukščiai Kyjive vis dar neturi šildymo

2026-01-27 19:12
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį tinkle „Telegram“ pranešė, kad 926 pastatai sostinėje Kyjive vis dar neturi šildymo. Tai jis pareiškė po susitikimo, kuriame buvo aptariama padėtis regionuose ir bendruomenėse.

Kyjivas
Kyjivas / AFP nuotr.

„Mes atskirai analizavime padėtį Kyjive. Šiandienos ryto duomenimis, keliuose miesto rajonuose kairiajame krante 926 namams vis dar netiekiama šiluma. Energetikos ministerija ir Vidaus reikalų ministerija mobilizuoja papildomus generatorius. Sostinei padėti naudojami ištekliai iš visos Ukrainos“, – rašė V. Zelenskis.

Rusijos pajėgos per masinę ataką prieš sostinę naktį į sausio 24 d. panaudojo 12 raketų „Ch-22“, iš kurių devynios buvo numuštos. Dėl atakos beveik 6 tūkst. namų Kyjive liko be šildymo.

 

 

Šiame straipsnyje:
karas Ukrainoje
Volodymyras Zelenskis
daugiaaukščiai Kyjive
neturi šildymo

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų