Prieš JAV ir Rusijos viršūnių susitikimą Marco Rubio telefonu pasikalbėjo su Sergejumi Lavrovu

„Abi pusės patvirtino savo įsipareigojimą sėkmingai surengti susitikimą“, – žurnalistams sakė Valstybės departamento atstovė Tammy Bruce (Tami Brius).
T. Bruce patvirtino, kad V. Putinas paprašė susitikimo, kuris penktadienį įvyks JAV Aliaskos valstijoje.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitikimą Aliaskoje pavadino asmenine V. Putino pergale. Vakarų lyderiai vengė pokalbių nuo tada, kai 2022 metų vasarį jis įsakė pradėti plataus masto invaziją į Ukrainą.
M. Rubio anksčiau antradienį radijui duotame interviu atmetė kritiką dėl šio viršūnių susitikimo.
D. Trumpas galvoja: „Žiūrėk, turiu pažvelgti į šį vaikiną kitoje stalo pusėje. Man reikia pasimatyti su juo akis į akį. Man reikia jį tiesiogiai išgirsti. Man reikia į jį pažvelgti ir įvertinti“, laidoje „Sid and Friends“ sakė M. Rubio.
„Žmonės turi suprasti – prezidentui Trumpui susitikimas nėra nuolaida“, – pridūrė M. Rubio.
Naujausi komentarai