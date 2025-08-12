 Prieš JAV ir Rusijos viršūnių susitikimą Marco Rubio telefonu pasikalbėjo su Sergejumi Lavrovu

Prieš JAV ir Rusijos viršūnių susitikimą Marco Rubio telefonu pasikalbėjo su Sergejumi Lavrovu

2025-08-12 22:15
BNS inf.

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) antradienį telefonu pasikalbėjo su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu, ruošdamasis prezidentų Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) ir Vladimiro Putino susitikimui Aliaskoje, pranešė Valstybės departamentas.

Marco Rubio ir Sergejus Lavrovas
Marco Rubio ir Sergejus Lavrovas / Scanpix nuotr.

„Abi pusės patvirtino savo įsipareigojimą sėkmingai surengti susitikimą“, – žurnalistams sakė Valstybės departamento atstovė Tammy Bruce (Tami Brius).

T. Bruce patvirtino, kad V. Putinas paprašė susitikimo, kuris penktadienį įvyks JAV Aliaskos valstijoje.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitikimą Aliaskoje pavadino asmenine V. Putino pergale. Vakarų lyderiai vengė pokalbių nuo tada, kai 2022 metų vasarį jis įsakė pradėti plataus masto invaziją į Ukrainą.

M. Rubio anksčiau antradienį radijui duotame interviu atmetė kritiką dėl šio viršūnių susitikimo.

D. Trumpas galvoja: „Žiūrėk, turiu pažvelgti į šį vaikiną kitoje stalo pusėje. Man reikia pasimatyti su juo akis į akį. Man reikia jį tiesiogiai išgirsti. Man reikia į jį pažvelgti ir įvertinti“, laidoje „Sid and Friends“ sakė M. Rubio.

„Žmonės turi suprasti – prezidentui Trumpui susitikimas nėra nuolaida“, – pridūrė M. Rubio.

Šiame straipsnyje:
Marco Rubio
Sergejus Lavrovas
Aliaskos susitikimas
Volodymyras Zelenskis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų