Volodymyras Zelenskis teigia aptaręs JAV saugumo garantijas Kyjivui su Vašingtono pareigūnais

2025-12-11 20:44
 Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį pareiškė, kad aptarė JAV saugumo garantijas Kyjivui su aukšto rango prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracijos pareigūnais.

Šis pokalbis įvyko praėjus dienai po to, kai Ukraina Vašingtonui nusiuntė pakoreguotą Rusijos karo užbaigimo planą.

V. Zelenskis nurodė, kad pokalbyje dalyvavo JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas), D. Trumpo specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas), gynybos sekretorius  Pete'as Hegsethas (Pitas Hegsetas), D. Trumpo žentas Jaredas Kushneris (Džaredas Kušneris) bei NATO generalinis sekretorius Markas Rutte (Markas Riutė).

„Artimiausiu metu bus aiškiai apibrėžtos saugumo garantijos“, – socialiniuose tinkluose nurodė V. Zelenskis, tačiau išsamesnės informacijos nepateikė. 

