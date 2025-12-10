Žiniasklaida: Ukraina nusiuntė JAV savo atsakymą dėl taikos plano

Apie tai socialinėje platformoje „X“ paskelbė „Axios“ žurnalistas Barakas Ravidas, kuriam šį faktą patvirtino oficialūs šaltiniai Ukrainoje ir JAV.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis anksčiau teigė, kad šalis savo atsakymą dėl taikos plano perduos JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijai gruodžio 10 d. Tačiau šio plano turinys laikomas paslaptyje.
ELTA primena, kad pirmadienį Londone V. Zelenskis susitiko su Jungtinės Karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos lyderiais. Po to jis paskelbė, kad patarėjai svarsto naujausią JAV taikos plano versiją, kurią iš JAV parvežė Ukrainos delegacijos vadovas Rustemas Umerovas.
V. Zelenskis atskleidė, kad svarstomi iš karto trys dokumentai: susitarimas dėl taikos, saugumo garantijos ir dokumentas dėl šalies atstatymo po karo.
Ukraina ir Europos lyderiai apsvarstė savo pasiūlymus, kaip galima būtų užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą.
Teigiama, kad kol kas Ukraina ir JAV nesutaria dėl teritorijų klausimo. JAV bando spausti Ukrainą, kad ši Rusijai atiduotų Donbasą, bet Ukrainą nenori to daryti.
Trečiadienį V. Zelenskis taip pat paskelbė, kad ketvirtadienį įvyks vadinamosios Norinčiųjų koalicijos susitikimas, kurią sudaro Ukrainos sąjungininkai Vakaruose.