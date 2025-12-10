Zelenskis: JAV reikalauja susitarti dėl taikos iki Kalėdų

V. Zelenskis Europos sąjungininkams teigė, kad pokalbio metu šeštadienį JAV prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas ir D. Trumpo žentas Jaredas Kushneris spaudė jį greitai priimti sprendimą.
Su situacija susipažinęs šaltinis atskleidė, kad D. Trumpas nori iki Kalėdų pasiekti susitarimą dėl taikos.
Ukrainos prezidentas D. Trumpo atstovus informavo, kad prieš pateikdamas atsakymą jis norėtų pasitarti su partneriais Europoje, nes Kyjivas nerimauja, jog JAV gali priimti sprendimą nesitarusi su Europa, o tai suskaldytų Vakarų vienybę.
Anot vieno Vakarų pareigūno, Ukraina įstrigo tarp reikalavimų atiduoti teritoriją, su kuriais negali sutikti, ir tarp JAV pusės, kurios negali atstumti.
Antradienio vakarą V. Zelenskis sakė žurnalistams, kad atnaujintą taikos plano versiją dar svarsto patarėjai, bet jis bus pateiktas Jungtinėms Valstijoms trečiadienį, gruodžio 10 d.
Jis patvirtino, kad pagal taikos planą JAV reikalauja atiduoti Donbaso regioną Rusijai.
V. Zelenskis tvirtina, kad teritorijų atsisakymo idėja gimė Rusijoje, o ne JAV.
„Be abejo norime, kad Amerika šiuo klausimu būtų mūsų pusėje. Rusija norės, kad mes jai atiduotume savo teritorijas, bet mes ginsime savo interesus“, – sakė V. Zelenskis.
ELTA primena, kad pirmadienį Ukrainos prezidentas Londone susitiko su Jungtinės Karalystės ministru pirmininku Keiru Starmeriu, Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu ir Vokietijos kancleriu Friedrichu Merzas.
Vėliau jis lankėsi Briuselyje, kur susitiko su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte, Europos Komisijos pirmininke Ursula von der Leyen ir Europos Vadovų Tarybos pirmininku António Costa.
Po to jis vyko į Romą, kur jį priėmė Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni.