Trumpas ir vėl užsipuolė Ukrainą

„UKRAINOS „LYDERIAI“ NEIŠREIŠKĖ JOKIO DĖKINGUMO UŽ MŪSŲ PASTANGAS“, – parašė D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“.
Jis taip pat pakartojo reiškiantis nusivylimą dėl karo sukeltos „ŽMOGIŠKOSIOS KATASTROFOS“ ir užsipuolė savo pirmtaką Joe Bideną (Džo Baideną), tačiau Rusijos agresijos tiesiogiai nepasmerkė.
D. Trumpo žodinis išpuolis prieš Ukrainą ir JAV sąjungininkus atspindi respublikono susierzinimą dėl karo, kuris prasidėjo, kai 2022 metais Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, užgrobdama ir sunaikindama daugybę teritorijų.
D. Trumpas per savo praėjusių metų prezidento rinkimų kampaniją teigė, kad jis per 24 valandas užbaigtų karą.
Tačiau jo pavienės diplomatinės pastangos mažai ką davė, o iš savo partijos jis sulaukė aršios kritikos dėl Ženevoje svarstomo naujo 28 punktų plano, pagal kurį būtų įgyvendinti keli pagrindiniai Rusijos karo tikslai.
Nors D. Trumpas anksčiau yra sakęs, kad yra nusivylęs Vladimiru Putinu, jis retai tiesiogiai kritikuoja Kremliaus vadovą arba smerkia invaziją, vietoj to dažniau spausdamas Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį.
Sekmadienį savo įraše jis kritikavo Europos šalis, kurios, anot jo, ir toliau perka naftą iš Rusijos, o J. Bideną pavadino „sukčiu Joe“ už tai, kad jis „nemokamai, nemokamai, nemokamai“ suteikė Ukrainai ginklų.
Vienintelis V. Putino paminėjimas ilgame įraše buvo teiginys, kad Rusijos prezidentas manė, jog „dabar yra mano šansas!“ įsiveržti į Ukrainą tik todėl, kad „mieguistas Joe“ Bidenas tuo metu valdė šalį.
V. Zelenskis ne kartą dėkojo už didžiulę JAV karinę paramą Ukrainai, kuri fronte toliau kovoja su okupacinėmis Rusijos pajėgomis.
V. Zelenskis sekmadienį pareiškė esąs asmeniškai dėkingas D. Trumpui, atsakydamas į JAV lyderio piktą Kyjivo kaltinimą socialiniuose tinkluose „visišku nedėkingumu.“
„Ukraina yra dėkinga Jungtinėms Valstijoms, kiekvienai amerikiečio širdžiai ir asmeniškai prezidentui Trumpui už pagalbą, kuri – pradedant „Javelin“ prieštankine raketų sistema – gelbsti ukrainiečių gyvybes“, – rašė V. Zelenskis platformoje X.
D. Trumpo išstojimas nuskambėjo ukrainiečių ir JAV delegacijos susitikus svarbių derybų Ženevoje dėl JAV plano, kuriuo siekiama užbaigti karą Ukrainoje, tačiau kuriame įtraukti punktai atspindi Maskvos aršiai siekiamus reikalavimus.
Ženevoje JAV ir Ukrainos aukščiausi pareigūnai buvo užsiėmę 28 punktų plano projekto pakeitimais, o Ukraina teigė, kad į naujausią versiją įtraukti kai kurios jos perspektyvos.
„Dabartinėje dokumento versijoje, nors ji dar tik baigiama tvirtinti, jau atsispindi dauguma Ukrainos pagrindinių prioritetų“, – sakė derybininkas Rustemas Umerovas, kuris taip pat yra Ukrainos Saugumo tarybos sekretorius.
Pirminiame JAV projekte buvo atsižvelgta į kai kuriuos griežtus Maskvos reikalavimus, reikalaujant, kad Ukraina atiduotų teritorijų, sumažintų savo kariuomenę ir pasižadėtų niekada nestoti į NATO. Jame taip pat buvo numatytos tam tikros neaiškios saugumo garantijos ir įšaldyto Rusijos turto panaudojimas karo nuniokotai Ukrainai atkurti.
D. Trumpas davė Ukrainai laiko iki lapkričio 27 dienos, kai JAV švenčia Padėkos dieną, patvirtinti šį susitarimą, tačiau taip pat davė suprasti, kad šis terminas gali būti lankstus.
Nuo savo antrosios kadencijos pradžios JAV prezidento D. Trumpo pozicija dėl karo Ukrainoje reguliariai smarkiai keisdavosi.
Respublikonas milijardierius, kuris iš pradžių žadėjo užbaigti karą per „24 valandas“, nuo susižavėjimo Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir V. Zelenskio vadinimo „diktatoriumi“ perėjo prie griežtų sankcijų Maskvai taikymo ir užuominų apie tai, kad Ukraina gali susigrąžinti savo žemes.