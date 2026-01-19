Prieš pirmalaikius rinkimus atsistatydina Bulgarijos prezidentas

Ši Balkanų šalis, sausio 1-ąją įsivedusi eurą, į naują politinę krizę paniro po to, kai gruodžio viduryje po plačių antikorupcinių protestų bangos buvo nušalinta konservatorių vadovaujama vyriausybė.
Garsus vyriausybės kritikas Rumenas Radevas, palaikęs protestus, praėjusią savaitę paskelbė, kad partijoms nesugebėjus suformuoti naujos vyriausybės bus surengtas pirmalaikis balsavimas – aštunti rinkimai šalyje per penkerius metus.
„Šiandien kreipiuosi į jus paskutinį kartą kaip Bulgarijos prezidentas“, – per televiziją transliuotoje kalboje sakė R. Radevas ir pridūrė, kad antradienį atsistatydins iš savo pareigų.
62-ejų R. Radevas teigė norintis imtis „kovos už Bulgarijos ateitį“ „kartu su jumis visais – oriaisiais, įkvėptaisiais ir nepasiduodančiaisiais“.
Jis sakė, kad dėl skurdo, protestų ir nepasitikėjimo institucijomis šalyje kaltas „žalingas valdymo modelis“.
Plačiai spekuliuojama, kad R. Radevas gali dalyvauti rinkimuose, nes jis yra teigęs, jog kovoje su korupcija nori „suvienyti visus“.
Jo atsistatydinimas žymi pirmąjį kartą nuo komunizmo žlugimo, kai pasitraukia valstybės vadovas.
Laikinąja prezidente turėtų tapti R. Radevo pavaduotoja, 61-erių buvusi žurnalistė ir socialistų partijos įstatymų leidėja Ilijana Jotova.
Rinkimai turėtų įvykti kovo pabaigoje arba balandį, tačiau data dar nenustatyta.
Prezidentas turės paskirti laikinąjį ministrą pirmininką iš aukšto rango valstybės pareigūnų sąrašo ir nustatyti balsavimo datą.
R. Radevo kadencija turėjo baigtis kitų metų pradžioje, o prezidento rinkimai turėjo įvykti dar prieš tai.
