Prieš susitikimą su Zelenskiu Trumpas įvardijo, kokia gali būti taikos kaina

„Prezidentas Zelenskis gali beveik nedelsdamas nutraukti karą su Rusija, jei tik to nori, arba gali tęsti kovą“, – savo platformoje „Truth Social“ parašė D. Trumpas susitikimo Baltuosiuose rūmuose su Ukrainos prezidentu ir Europos lyderiais išvakarėse.
„Jis neatgaus Krymo, kuris prieš 12 metų, nepaleidus nė vieno šūvio, buvo aneksuotas prie (tuometinio JAV prezidento Baracko) Obamos ir NEGALĖS ĮSTOTI Į NATO! Kai kurie dalykai niekada nesikeičia!!!“ – pridūrė jis.
V. Zelenskis į Ovalųjį kabinetą grįžta pirmą kartą po itin įtempto pokalbio su D. Trumpu vasarį, kai nutrūko jų derybos ir iškilo klausimų dėl būsimos JAV paramos.
Vasario 28 dieną įvykusiame susitikime D. Trumpas ir jo viceprezidentas J. D. Vance'as tiesioginiame televizijos eteryje barė V. Zelenskį už tai, kad jis esą nėra pakankamai dėkingas už JAV pagalbą, ir spaudė greitai derėtis dėl karo užbaigimo.
Ukrainiečių lyderis Baltuosius rūmus paliko nepasirašęs susitarimo dėl Ukrainos naudingųjų iškasenų, nors tai buvo viena pagrindinių jo vizito priežasčių.
Po šio konflikto Vašingtonas laikinai nutraukė karinę pagalbą ir dalijimąsi žvalgybos informacija. Tai pakurstė būgštavimus, kad D. Trumpas stos į Kremliaus šeimininko Vladimiro Putino pusę.
Tačiau vėliau D. Trumpas, kuris praeityje yra reiškęs susižavėjimą Rusijos lyderiu, perspėjo, kad jo kantrybė dėl V. Putino baigia išsekti, nes Maskva tęsė karinį puolimą net ir tuo metu, kai JAV specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas dėjo diplomatines pastangas dėl paliaubų.
Balandį D. Trumpas Vatikane susitiko su V. Zelenskiu ir apkaltino V. Putiną, kad šis apgaudinėja ir netesi pažadų.
Po kelių dienų JAV ir Ukraina pasirašė ilgai lauktą susitarimą dėl naudingųjų išteklių, kurį D. Trumpas anksčiau pavadino kompensacija už suteiktą ankstesnę karinę pagalbą.
Abu lyderiai taip pat susitiko akis į akį birželį, NATO viršūnių susitikimo Hagoje kuluaruose.
Penktadienį D. Trumpas Aliaskoje susitiko su V. Putinu aptarti karo Ukrainoje ir pažadėjo prieš susitarimą apsvarstyti visus Ukrainos ir jos sąjungininkių Europoje pasiūlymus.
Netrukus po susitikimo su V. Putinu D. Trumpas pakvietė V. Zelenskį į Ovalųjį kabinetą ir ukrainiečių lyderis greitai pareiškė esąs dėkingas už kvietimą.
Europos lyderiai pirmadienį prisijungs prie V. Zelenskio Vašingtone, visų pirma siekdami neleisti kilti dar vienam konfliktui Ovaliajame kabinete, tačiau taip pat norėdami koordinuoti veiksmus taikos derybų link ir užkirsti kelią bet kokiai būsimai Rusijos invazijai.
D. Trumpo administracija teigia, kad dabar yra pasirengusi suteikti Ukrainai saugumo garantijas – šį pokytį sekmadienį gyrė Ukrainos ir Europos lyderiai.
V. Zelenskis pirmiausia turėtų akis į akį susitikti su D. Trumpu. Paskui prie jų prisijungs Jungtinės Karalystės (JK) premjeras Keiras Starmeris, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas, Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen ir NATO generalinis sekretorius Markas Rutte.
Pasak JAV transliuotojo CNN, dalyvaus ir JAV viceprezidentas J. D. Vance'as.