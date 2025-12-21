Prieš šventes San Fransiske – neeilinis chaosas

Didelėse Vakarų pakrantės technologijų centro, turinčio daugiau nei 800 tūkst. gyventojų, dalyse stojo tamsa, sutriko viešasis transportas, o daugelis šviesoforų neveikė intensyvų kalėdinio apsipirkimo savaitgalį.
„Dirbame su gelbėjimo tarnybomis ir miesto pareigūnais dėl elektros tiekimo sutrikimo San Fransiske, kuris paveikė apie 130 tūkst. klientų“, – pranešime socialiniame tinkle „X“ teigė pagrindinė miesto energijos tiekėja „Pacific Gas & Electric Company“.
Socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše bendrovės atstovė spaudai nurodė, kad avarinės brigados stengiasi išspręstų kilusią problemą.
„Tikimės, kad elektros tiekimas bus atnaujintas vėliau šį vakarą“, – sakė ji.
Kaip pranešė laikraštis „San Francisco Chronicle“, dalį miesto gaubė rūkas, o daugelis įmonių buvo priverstos užsidaryti pačiame šventinio apsipirkimo įkarštyje, todėl paprastai triukšmingi komerciniai rajonai nutilo.
Likite namuose.
Miesto meras patarė gyventojams, jei įmanoma, vengti kelių, pridurdamas, kad kai kurie eismo signalai neveikia, o į sankryžas valdyti srautų išsiųsti policijos ir eismo reguliavimo pareigūnai.
„Tačiau artinasi lietus, jau tamsu, tad jei jums nebūtina išeiti, likite namuose, o aš jus informuosiu“, – miesto ekstremaliųjų situacijų operacijų centre vaizdo įraše, paskelbtame „X“, kalbėjo meras Danielis Lurie (Danielis Luris).
D. Lurie pridūrė, kad elektros dingimą sukėlė gaisras pastotėje, ir pažymėjo, jog kol kas neaišku, kada energijos tiekimas bus visiškai atnaujintas.
