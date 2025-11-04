 Putinas D20 susitikime Pietų Afrikoje nedalyvaus, Rusijos delegacijai vadovaus jo pavaduotojas

Putinas D20 susitikime Pietų Afrikoje nedalyvaus, Rusijos delegacijai vadovaus jo pavaduotojas

2025-11-04 23:45
Jūras Barauskas (DPA)

 Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui šį mėnesį Pietų Afrikoje vyksiančiame dvidešimties didžiausių išsivysčiusių ir besivystančių šalių viršūnių susitikime atstovaus prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojas Maksimas Oreškinas.

Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas / AFP nuotr.

43-ejų M. Oreškinas Johanesburge lapkričio 20-24 dienomis vyksiančiame aukščiausiojo lygio susitikime vadovaus Rusijos delegacijai, antradienį pranešė Kremlius.

Pastaraisiais metais V. Putinas, 2022 m. pradėjęs plataus masto invaziją į Ukrainą, stengiasi asmeniškai nedalyvauti viršūnių susitikimuose.

Susitikime nedalyvaus ir pirmiau Rusijos delegacijai vadovavęs užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas, kuriam šį kartą atstovaus vienas iš jo pavaduotojų.

Buvęs ekonomikos ministras M. Oreškinas taip pat yra V. Putino specialusis pasiuntinys ekonominiam bendradarbiavimui BRICS+ šalių grupėje, kurią sudaro ją įsteigusios Brazilija, Rusija, Indija, Kinija ir Pietų Afrika bei kitos šalys.

 

 

Šiame straipsnyje:
Rusija
Vladimiras Putinas
D20 susitikimas Pietų Afrikoje

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų