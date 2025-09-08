Rado neįtikėtinos vertės lobį

Tarp papuošalų – ir originalus, Rumunijoje nematytas spiralės formos žiedas.
„Tai žiedas, kuriam kol kas neturime analogų Rumunijoje. Jis pagamintas iš storesnės auksinės vielos, su spiralės formos galais. Taip pat žiedai, su įpjovomis, kurie galėtų būti auskarai. Mūsų muziejaus kolekcijoje yra priešistorinių aukso dirbinių, bet ne toks turtingas lobis. Jis neįkainojamas, nepaprastai svarbus“, – kalbėjo muziejaus kuratorė Malvinka Urak.
Rumunijoje tas, kuris randa tokį lobį, gali tikėtis kompensacijos – iki 45 procentų lobio vertės. Sunku pasakyti, kaip bronzos amžiaus laikų papuošalai bus įkainoti – tuo užsiims tarptautinė archeologijos ekspertų komanda, bet, be abejonės, suma bus įspūdinga.
„Jų vertė yra tikrai neįkainojama, atsižvelgiant tiek į jų amžių, tiek į auksakalių meistriškumą. Šalies teritorija ir toliau pateikia mums tokių staigmenų“, – šnekėjo Rumunijos kultūros ministras Andras Demeteris.
Rumunijoje yra didžiausi aukso ištekliai Europoje, jie buvo naudojami senaisiais laikais, bet šiuo metu jie beveik nėra eksploatuojami, nes rumunai ir jų upės ne kartą nukentėjo nuo technologinių avarijų šiuolaikinėse kasyklose. Todėl rumunai nusprendė kasyklas uždaryti ir paversti gamtos rezervatais, kur nieko, net aukso, kasti negalima.
