Muziejus kovoja dėl 3,5 mln. kainuojančio lobio

„Tiudorų širdis“, 24 karatų aukso pakabukas, rastas 2019 metų pabaigoje lauke netoli Vorikšyro. Istorikai šį unikalų radinį sieja su garsia karališkąja pora – Henriku VIII ir jo pirmąja žmona Kotryna Aragoniete.
„Pakabukas sveria apie 340 gramų ir yra vienintelis išlikęs Tiudorų papuošalas iš Henriko VIII karaliavimo laikotarpio“, – teigė muziejaus atstovė Rachel King.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Manoma, kad papuošalas sukurtas 1518 metais, galbūt su paties Henriko lėšomis. Tuo metu rūmuose vyko turnyras, skirtas taikos sutarties su Prancūzija paminėjimui ir dukters Marijos sužadėtuvėms.
„Ar šis daiktas buvo skirtas nešioti? Jis galėjo būti nešiojamas. Grandinė – apie 16 colių ilgio, o tai yra standartinis vyriškas, bent jau šiandien, marškinių apykaklės ilgis“, – aiškino R. King.
Nors Henrikas VIII garsus savo šešiomis santuokomis, jo sąjunga su Kotryna buvo ilgiausia – truko 24 metus.
„Kotryna dažnai prisimenama dėl santuokos anuliavimo. Bet kai Henriko nebuvo, ji valdė jo vardu ir buvo jo patikėtinė. Be to, jie buvo labai įsimylėję“, – pasakojo R. King.
Tačiau dabar kyla grėsmė, kad lobis gali iškeliauti iš šalies. Britų muziejus pradėjo rinkti lėšas – norima surinkti 3,5 milijono svarų.
„Labai tikėtina, kad jis bus parduotas aukcione, o jei prasidės varžytuvės, kaina pakils virš garantuotos 3,5 milijono svarų sumos. Tuomet jis taps nepasiekiamas daugumai, o iš tiesų – visiems Britanijos muziejams. Be to, jei jis bus parduotas už Jungtinės Karalystės ribų, tada jis bus prarastas visai tautai“, – pabrėžė R. King.
Pusė milijono jau paaukota, bet iki tikslo dar trūksta trijų milijonų. Ar „Tiudorų širdis“ liks šalyje – dabar priklauso tik nuo istorijos mylėtojų.
