Recepas Tayyipas Erdoganas dronų smūgius Juodojoje jūroje vadina nerimą keliančia eskalacija

Turkijos transporto ministerijos duomenimis, laivams „Kairos“ ir „Virat“ smūgiai buvo suduoti vėlų penktadienio vakarą. Į vieną iš jų buvo smogta ir ankstų šeštadienio rytą.
Ukrainos saugumo šaltinis šeštadienį naujienų agentūrai AFP pareiškė prisiimantis atsakomybę už šias atakas. Kyjivas mano, kad šie laivai slapta gabeno rusišką naftą, kuriai dėl Kremliaus plataus masto invazijos į Ukrainą taikomos sankcijos.
„Jokiomis aplinkybėmis negalime pritarti šioms atakoms, kurios kelia grėsmę laivybos saugumui, aplinkai ir gyvybėms mūsų išskirtinėje ekonominėje zonoje“, – apie smūgius sakė R. T. Erdoganas.
Turkija per beveik ketverius metus trunkantį karą stengiasi palaikyti gerus santykius tiek su Maskva, tiek su Kyjivu, pateikdama save kaip svarbią ir neutralią tarpininkę tarp abiejų šalių.
Turkija taip pat kontroliuoja Bosforo sąsiaurį – strategiškai svarbų kelią į Juodąją jūrą, per kurį Viduržemio jūros link gabenama didelė dalis Ukrainos grūdų ir rusiškos naftos.
