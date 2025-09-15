„Rheinmetall“ perima karo laivų statybos įmonę

Tai yra naujausia gynybos pramonės milžinės plėtra, kuria siekiama patenkinti augančią paklausą, Europos valstybėms skubant apsiginkluoti.
Grupė susitarė įsigyti „Naval Vessels Luerssen“ (NVL) – laivų gamintojos „Luerssen Group“ karinį padalinį, įsikūrusį Vokietijos šiauriniame Brėmeno uoste.
Tai žymi didelę „Rheinmetall“, kuri jau dabar yra svarbi įrangos – nuo šarvuočių iki šaudmenų – tiekėja, plėtrą jūrų gynybos srityje. „Rheinmetall“ taip pat tiekia ginklus Ukrainai, kuri jau pusketvirtų metų kovoja su Rusijos plataus masto invazija.
Europos šalys skuba stiprinti savo kariuomenes nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022-aisiais.
Šiam procesui papildomo impulso suteikė JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trumpo) raginimai žemynui daugiau mokėti už savo gynybą ir jo abejonės dėl transatlantinio aljanso stiprumo ateityje.
„Rheinmetall“ plečia savo veiklos sritį ir pradeda užsiimti karinių laivų statyba“, – sekmadienio vakarą paskelbtame pranešime teigė Diuseldorfe įsikūrusi grupė, atkreipdama dėmesį į „didelį karinių jūrų pajėgų paklausos augimą ir didėjančius pirkimų biudžetus“.
„Atsižvelgiant į padidėjusią grėsmę, manome, kad gynybos pramonės konsolidacija yra būtina ir protinga“, – pareiškime pridūrė „Luerssen“ vadovaujantis partneris Friedrichas Luerssenas (Frydrichas Liursenas).
„Rheinmetall“, kurios akcijų kaina Frankfurto biržoje po žinios apie sandorį pakilo 2,4 proc., teigė, kad tikslas – sandorį užbaigti 2026-ųjų pradžioje, gavus reguliavimo institucijų patvirtinimą.
Nei viena pusė neatskleidė kainos.
Laivų statybos įmonei NVL priklauso kelios laivų statyklos Šiaurės Vokietijoje.
Įmonėje, kurios istorija siekia maždaug 150 metų, visame pasaulyje dirba apie 2,1 tūkst. žmonių. Ji pastatė apie 1 tūkst. laivų ir juos pristatė karinėms jūrų pajėgoms ir pakrančių apsaugos tarnyboms visame pasaulyje.
„Luerssen Group“ dabar sutelks dėmesį tik į civilinių megajachtų statybą.
„Rheinmetall“ praėjusį mėnesį atidarė didžiausią Europoje amunicijos gamyklą, kuri iki 2027-ųjų galės pagaminti Šiaurės Vokietijoje 350 tūkst. artilerijos sviedinių per metus.
