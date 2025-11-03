„Rheinmetall“ Rumunijoje statys parako gamyklą

Planuojama gamykla prisidės prie Europos Sąjungos (ES) ir NATO pastangų stiprinti Europos gynybą Rusijos grėsmės akivaizdoje.
„Rheinmetall“ pranešime teigiama, kad į gamyklos statybą Rumunijos centre esančioje Viktorijoje planuojama investuoti daugiau nei 500 mln. eurų.
„Rheinmetall“ ir rumunų įmonė „Pirochim Victoria“ steigia bendrą įmonę gamyklai statyti. Didžiausia Vokietijos gynybos grupė valdys 51 proc. jos akcijų.
„Mūsų strategija – tapti neatsiejama Europos ir NATO pramonės ekosistemų dalimi“, – sakė „Rheinmetall“ vadovas Arminas Pappergeris (Arminas Papergeris), dalyvavęs projekto pasirašymo ceremonijoje Bukarešte su ministru pirmininku Ilie Bolojanu (Iliju Bolodžanu).
Gamykloje bus gaminamas parakas ir artilerijos užtaisai, joje dirbs apie 700 žmonių. Gamyba turėtų prasidėti 2028 metais.
NATO rytiniame flange esanti Rumunija yra viena iš Europos šalių, skubančių stiprinti savo gynybą nuo 2022-ųjų, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą.
Su karo niokojama Ukraina besiribojanti Rumunija ypač nukentėjo dėl augančios Rusijos grėsmės – rugsėjį ji iškvietė Maskvos ambasadorių pareikšti protesto, rusų dronui įskridus į jos oro erdvę per ataką prieš Ukrainą.
Paskelbus apie sandorį su Rumunija „Rheinmetall“ akcijų vertė Frankfurto biržoje šoktelėjo daugiau nei trimis procentais.
Augant paklausai, „Rheinmetall“ visoje Europoje steigia naujas gamyklas.
Praėjusią savaitę Bulgarija ir ginklų gamintoja „Rheinmetall“ pranešė, kad pasirašė susitarimą bendrai centrinėje Bulgarijoje statyti parako ir artilerijos sviedinių gamyklą.
Naujausi komentarai