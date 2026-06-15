„Rheinmetall“ vadovas nerimauja, kad prancūzai gali trauktis iš tankų programos

Prancūzijos ir Vokietijos FCAS iniciatyva sukurti naujos kartos karinį lėktuvą buvo atšaukta praėjusią savaitę dėl įtampos tarp dalyvaujančių įmonių, o tai sudavė smūgį Europos gynybos bendradarbiavimo pastangoms. Dabar daugėja nuogąstavimų dėl kito bendro projekto – pagrindinės antžeminės kovos sistemos (MGCS), kurios tikslas – pakeisti šiuo metu Prancūzijos ir Vokietijos naudojamus kovinius tankus.
„Rizika visada yra, bet kol kas dar niekas nėra nuspręsta“, – kalbėdamas apie tai laikraščiui „Welt am Sonntag“ sakė „Rheinmetall“ generalinis direktorius Arminas Pappergeris.
„Rheinmetall“ yra viena iš projekte dalyvaujančių įmonių, kartu su Prancūzijos ir Vokietijos ginklų gamintoja KNDS bei Prancūzijos įmone „Thales“. Tačiau A. Pappergeris teigė, kad Prancūzija jau planuoja drastiškai sumažinti biudžetą, o svarstoma suma yra mažesnė nei pusė to, kas buvo planuota anksčiau.
Jis pridūrė, kad biudžeto sumažinimas gali dar labiau užtęsti programos įgyvendinimą.
„Jei turite mažiau pinigų, nepaspartėsite, o mes ir taip jau esame labai lėti“, – sakė „Rheinmetall“ generalinis direktorius.
Projekte dalyvaujančios įmonės iki šiol gavo tik 25 mln. eurų, o tai, pasak A. Pappergerio, yra „labai mažai pinigų“.
MGCS turėtų pakeisti Vokietijos „Leopard 2“ ir Prancūzijos „Leclerc“ tankus maždaug 2040 metais. Tačiau projektas jau vėluoja.
Finansų dienraštis „Handelsblatt“ penktadienį taip pat pranešė, kad bendras projektas, skirtas pažangaus Europos drono kūrimui, taip pat susiduria su sunkumais. Prancūzijos „Dassault“ reikalauja kompensacijos iš „Airbus“ dėl „Eurodrone“ iniciatyvos, nes ji gaus mažesnę projekto darbo dalį, teigiama straipsnyje, cituojant su šiuo klausimu susipažinusius šaltinius.
Droną kuria Prancūzija, Vokietija, Italija ir Ispanija.
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