Roterdame – olandų muitininkų operacija

Neįvardyto laivo kapitonas buvo suimtas birželio 5 d., įtariamas dalyvavimu nusikalstamose veikose, susijusiose su tikėtinais sankcijų pažeidimais.
Roterdamo apygardos teismo teisėjas birželio 8 d. nurodė kapitoną sulaikyti dviem savaitėms, kol tęsiasi tyrimas.
Olandijos muitinė teigė, kad operacijoje bendradarbiauja su Europolu, Roterdamo uosto policija ir kitomis institucijomis.
Jie teigė, kad tyrimai parodė, jog 92 proc. sankcionuotų prekių, gabenamų reguliariųjų linijų laivais, yra kilusios iš kitų ES valstybių narių ir perkraunamos gabenti į Rusiją.
Pranešta, kad minėtas laivas vykdė reguliarius reisus tarp Roterdamo ir Sankt Peterburgo.
Valdžios institucijos teigė, kad yra „rimtų požymių“, jog šiuo maršrutu buvo siekiama apeiti sankcijas.
Buvo patikrinti kai kurie konteineriai, o laive bei dviejose nenurodytose įmonėse, įsikūrusiose Amsterdame ir Roterdame, pradėtas tyrimas.
Konteineriai buvo atrinkti patikrinimui dėl jų dokumentų, kuriuose buvo nurodytos kai kurios prekės, kurioms taikomas tranzito draudimas, buvo ir kitų pažeidimų.
Keletas konteinerių buvo perkelti į kontrolės sandėlį, kur muitinės pareigūnai juos atidarė ir išpakavo krovinį.
Pasak pareigūnų, paaiškėjo, kad su siunta kažkas ne taip. Jie teigė, kad buvo nuimtos etiketės.
Valdžios institucijos teigė, kad kyla pavojus, jog šios prekės gali likti Rusijoje ir būti panaudotos karinėms operacijoms remti.
Kaip pavyzdžius jos nurodė lėktuvų detales, pažangias technologijas ir įrangą, kuri galėtų būti panaudota kariniams tikslams.
Muitinė pranešė, kad viename iš konteinerių buvo rasti priekiniai stiklai, automobilio durys, variklio alyva ir visa automobilio oro filtravimo sistema.
„Tai galėtų būti naudojama lengviesiems automobiliams, tačiau tai galėtų būti naudojama ir sunkvežimiams, vykstantiems į karo veiksmų zoną“, – paaiškino muitinės pareigūnas.
Tikrinimų metu buvo užlaikyta dešimtys konteinerių.
Muitinė praneša, kad aptiko keletą siuntų, kurioms buvo taikomas tranzito draudimas.
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