Rumunijos vidaus reikalų ministras paskirtas laikinuoju premjeru

Pranešimas pasirodė diena po to, kai Rumunijos ministras pirmininkas Marcelis Ciolacu paskelbė, kad atsistatydins, taip pagilindamas politinę sumaištį šalyje.

Proeuropietiškas M. Ciolacu atsistatydino kraštutinių dešiniųjų kandidatui sekmadienį užsitikrinus pergalę pirmajame pakartotinių prezidento rinkimų ture.

Kraštutinių dešiniųjų Europos Sąjungos (ES) kritikas George’as Simionas laimėjo sekmadienį vykusį pirmąjį rinkimų turą, o valdančiosios koalicijos kandidatas nedaug pralaimėjo Bukarešto merui dėl antrosios vietos.

M. Ciolacu atsistatydino likus vos dviem savaitėms iki gegužės 18 dieną vyksiančio antrojo prezidento rinkimų turo ES ir NATO narėje, kuri įgijo didžiulę strateginę reikšmę Rusijai pradėjus plataus masto invaziją į kaimyninę Ukrainą.

M. Ciolacu sakė, kad jo socialdemokratų partija (PSD) pasitrauks iš valdančiosios koalicijos, tačiau tikimasi, kad ji laikinai liks vyriausybėje iki antrojo rinkimų turo.

56 metų C. Predoiu anksčiau yra dirbęs teisingumo ministru, be to, 2012-aisiais laikinai ėjo ministro pirmininko pareigas.

Anksčiau advokato praktika vertęsis C. Predoiu taip pat yra dabartinis laikinasis Liberalų partijos (PNL) vadovas.

Pirmadienį C. Predoiu žurnalistams sakė, kad liberalai „prisaikdino ministrus vyriausybėje, jie vykdys savo pareigas“.

„Kol šie mandatai vykdo savo įgaliojimus, PNL atlieka savo pareigas“, – sakė jis.

Akylai stebimi rinkimai

Sekmadienį vykusiame pirmajame ture nacionalistinei AUR partijai vadovaujantis G. Simionas surinko beveik 41 proc. balsų – dvigubai daugiau nei proeuropietiškas nepriklausomas meras Nicusoras Danas.

Kraštutinių dešiniųjų pergalė antrajame ture, kurį atidžiai stebi Briuselis ir Vašingtonas, gali reikšti šalies užsienio politikos pokyčius.

Prezidentas atstovauja Rumunijai ES ir NATO aukščiausiojo lygio susitikimuose ir gali vetuoti ES balsavimus. Jis taip pat skiria premjerą ir kitus vyriausybės pareigūnus.

JAV prezidento Donaldo Trumpo gerbėjas G. Simionas, rinkimų kampanijos metu žadėjęs „pirmiausia – Rumunija“ politiką, kritikavo „neišrinktus Briuselio biurokratus“ ir kaltino juos kišimusi į Rumunijos rinkimus.

Gruodį Rumunijos konstitucinis teismas netikėtai atšaukė prezidento rinkimų rezultatus po to, kai kraštutinių dešiniųjų politikas Calinas Georgescu netikėtai laimėjo pirmąjį turą.

Rinkimų rezultatai buvo panaikinti dėl įtarimų dėl Rusijos kišimosi ir masinės socialiniame tinkle „TikTok“ vykdytos kampanijos C. Georgescu naudai.

G. Simionas anuliavimą pavadino „valstybiniu perversmu“. C. Georgescu buvo uždrausta dalyvauti pakartotiniuose rinkimuose, tačiau dvi pagrindinės kraštutinių dešiniųjų partijos nusprendė paremti G. Simioną.