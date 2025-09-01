Rusija išvarė Katynės aukų atminimo renginį surengusius Lenkijos baikerius

Rusijos leidinys „Readovka“ parašė, kad motociklininkai atvyko į Rusiją pavieniui per Baltarusiją, kad neatkreiptų į save dėmesio.
Lenkijos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Pawelas Wronskis pirmadienį naujienų agentūrai PAP sakė, kad valdžia teigė, jog renginyje naudoti šūkiai buvo „antirusiško“ pobūdžio.
Šie asmenys „buvo užregistruoti ir jiems buvo uždrausta būti Rusijos teritorijoje“, sakė jis ir pridūrė, kad, turimomis žiniomis, „motociklų mitingo dalyviai dabar yra ne Rusijoje“.
Incidentas įvyko po kelių mėnesių, kai Lenkijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad buvo nuniokotas Katynės žudynių aukų memorialas Mednojės kapinėse, todėl Varšuva išsiuntė diplomatinę notą, reikalaudama nedelsiant jį atkurti.
Katynės žudynės buvo masinė beveik 22 tūkst. Lenkijos karininkų, policininkų ir inteligentijos atstovų egzekucija, kurią 1940 m. pavasarį įvykdė NKVD. Aukos, paimtos į nelaisvę po sovietų invazijos į Rytų Lenkiją 1939 m., buvo nužudytos keliose vietose, įskaitant Katynės mišką netoli Smolensko, taip pat Mednoję ir Charkivą.
