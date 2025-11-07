Pareigūnų teigimu, ryšio blokavimas parai yra skirtas užkirsti kelią SIM kortelių panaudojimui dronams valdyti. Iš tikrųjų tai yra dar vienas mėginimas stebėti piliečių judėjimą ir riboti bendravimą.
„Šios priemonės žymi dar vieną žingsnį Rusijos skaitmeninės izoliacijos politikoje. Valdžia kuria sistemą, kurioje ryšio stebėjimas yra represinės skaitmeninės infrastruktūros dalis“, – sakoma Kovos su dezinformacija centro pranešime.
Ši politika, pateikiama kaip „saugumo priemonės“, iš tikrųjų yra dar vienas įrankis kontroliuoti piliečius ir atkirsti juos nuo išorinio pasaulio.
Rusijoje taip pat platinama neoficiali pranešimų siuntimo programėlė „Telega“. Ji veikia VK ir MAX platformose – abi jas vyriausybė visiškai kontroliuoja ir naudoja valstybės vykdomam skaitmeniniam stebėjimui.
Naujausi komentarai