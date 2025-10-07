Rusija surengė pirmąsias oficialias derybas su Talibanu

Kalbėdamas „Maskvos formato“ konsultacijų Afganistano klausimais atidarymo metu, S. Lavrovas gyrė Talibaną už jo kovą su regioniniu „Islamo valstybės“ padaliniu ir prekyba narkotikais, o Vakarus kaltino dėl „konfrontacinės politikos“, įskaitant nesibaigiantį Afganistano valstybės turto įšaldymą ir jo bankų sistemai taikomus apribojimus.
„Raginame Vakarų šalis pakeisti savo kursą, grąžinti užgrobtą turtą ir prisiimti atsakomybę už Afganistano atstatymą“, – sakė S. Lavrovas.
S. Lavrovas taip pat perspėjo nesteigti užsienio karinių bazių Afganistane ir kaimyninėse šalyse.
„Istorija mums parodė, kokias katastrofiškas pasekmes sukelia užsienio karinis kišimasis. Negalime sau leisti kartoti šių klaidų“, – įžanginėje Afganistano konsultacijų kalboje dėstė jis.
Be Rusijos užsienio reikalų ministro ir jo kolegos iš Afganistano Amiro Khano Muttaqi, susitikime dalyvavo Indijos, Irano ir Pakistano bei penkių buvusių sovietinių Vidurinės Azijos respublikų pareigūnai.
Derybų metu Rusijos vyriausiasis pasiuntinys Afganistane Zamiras Kabulovas žurnalistams sakė, kad Maskva karinių bazių Afganistane steigti neplanuoja.
Talibanas į valdžią sugrįžo 2021 m., nuversdamas JAV remiamą vyriausybę ir įvesdamas griežtą islamo teisės versiją.
2025 m. liepą Rusija tapo pirmąja šalimi, pripažinusia Afganistano Islamo Emyratą, išbraukdama Talibaną iš teroristinių organizacijų sąrašo ir Maskvoje priimdama jo ambasadorių.
Praėjusiais metais Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Talibaną pavadino „sąjungininkais kovoje su terorizmu“.
