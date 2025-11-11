Rusija teigia esanti pasirengusi aptarti su JAV kaltinimus dėl slaptų branduolinių bandymų

Po paskutinio nesėkmingo bandymo išspręsti karą Ukrainoje tarp dviejų didžiausių branduolinių valstybių pasaulyje išaugo įtampa: Rusija išbandė porą branduolinių ginklų sistemų, o D. Trumpas pareiškė taip pat nurodęs pradėti atominių ginklų bandymus.
Jis apkaltino Maskvą slapta vykdžius branduolinių sprogimų, o ne vien bandymų su ginklų nešančiosiomis sistemomis, kuriuos reguliariai atlieka visos branduolinį ginklą turinčios valstybės.
„Esame pasirengę aptarti mūsų amerikiečių kolegų iškeltus įtarimus dėl to, kad galbūt slapta kažką darome giliai po žeme“, – duodamas per televiziją transliuotą interviu valstybinei žiniasklaidai sakė S. Lavrovas.
Jis paneigė D. Trumpo teiginius ir sakė, kad Jungtinės Valstijos gali patikrinti, ar Rusija išbandė branduolinę galvutę, pasinaudodamos pasauline seisminių stebėjimų sistema.
„Kitokius, tiek subkritinius, t. y. be grandininės branduolinės reakcijos, tiek nešiklių bandymus vykdyti niekada nebuvo draudžiama“, – pridūrė S. Lavrovas.
D. Trumpas šį mėnesį duodamas interviu JAV televizijos kanalui „CBS News“ apkaltino Rusiją ir Kiniją įvykdžius branduolinių ginklų bandymų, o prieš tai staiga atšaukė planuotą susitikimą su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, su kuriuo ketino aptarti karo Ukrainoje klausimą.
Tačiau S. Lavrovas teigė, kad šie du dalykai nėra tarpusavyje susiję.
„Nepainiočiau branduolinių bandymų temos su Budapešto viršūnių susitikimo tema“, – sakė jis.
Jis taip pat pareiškė, kad Maskva vis dar svarstytų galimybę surengti V. Putino ir D. Trumpo susitikimą.
„Esame pasirengę su savo kolegomis iš Amerikos aptarti pasirengimo siūlomam Rusijos ir Jungtinių Valstijų vadovų susitikimui darbų pratęsimą.“
Pastaraisiais mėnesiais D. Trumpas vis labiau irzo dėl V. Putino, kuris nuolat atsisakinėja nutraukti beveik ketverius metus trunkantį Ukrainos puolimą.
Naujausi komentarai