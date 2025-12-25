„Tarp mūsų pusės ir prancūzų vyko atitinkami kontaktai. Iš tiesų prancūzams buvo pateiktas pasiūlymas dėl Vinatier“, – sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas žurnalistams, įskaitant naujienų agentūrai AFP, nepateikdamas daugiau detalių.
„Dabar kamuolys yra Prancūzijos pusėje“, – pridūrė jis.
Šveicarijos konfliktų tarpininkavimo nevyriausybinėje organizacijoje dirbantis L. Vinatier, kuris buvo įkalintas 2024-ųjų birželį, atlieka trejų metų laisvės atėmimo bausmę už tai, kad neužsiregistravo kaip „užsienio agentas“, tačiau jam pateikti nauji įtarimai šnipinėjimu.
L. Vinatier šeima atmetė jam metamus kaltinimus, sakydama, kad jis yra Maskvos ir Paryžiaus įtampos dėl karo Ukrainoje auka.
Prezidentas Vladimiras Putinas praėjusią savaitę pareiškė, kad išnagrinės šią bylą po to, kai vienas prancūzų žurnalistas jo apie tai paklausė per metų pabaigoje surengtą televizijos spaudos konferenciją.
„Nieko nežinau apie šią bylą. Pirmą kartą apie ją girdžiu“, – sakė V. Putinas.
„Bet pažadu, kad tikrai išsiaiškinsiu, kas tai yra. Ir jei bus bent menkiausia galimybė išspręsti šią bylą palankiai, jei tai leidžia Rusijos įstatymai, mes dėsime visas pastangas“, – sakė V. Putinas.
L. Vinatier yra vienas iš kelių vakariečių, suimtų po to, kai V. Putinas 2022 metų vasario mėnesį pradėjo plataus masto puolimą Ukrainoje.
Keli JAV piliečiai buvo suimti, o vėliau paleisti per apsikeitimą kaliniais, kuriam tarpininkavo tiek JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas), tiek jo pirmtakas Joe Bidenas (Džo Baidenas).
Teismo posėdžiuose dėl savo pirminės bylos L. Vinatier, Rusijos ekspertas, sakė nežinojęs, kad privalo registruotis valdžios institucijose pagal Maskvos „užsienio agentų“ įstatymą, kuris plačiai naudojamas siekiant nukreipti Kremliaus kritikus ir nustumti juos į šalį.
Jis atsiprašė ir sakė, kad savo darbu visada stengėsi atstovauti Rusijos interesams tarptautiniuose santykiuose.
Maskva įtariamais užsienio agentų įstatymo pažeidimais dažnai naudojasi tam, kad suimtų asmenis, prieš pateikdama jiems rimtesnius kaltinimus, kaip atsitiko L. Vinatier atveju.
