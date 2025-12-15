Rusija uždraudė feministinę protestų grupę „Pussy Riot“

„Pussy Riot“ dainos ir vaizdo įrašai Rusijoje buvo uždrausti dar 2012-aisiais, po to, kai grupė surengė protestą cerkvėje, pelniusį pasaulinę šlovę ir laisvės atėmimo bausmes jos narėms.
Maskvos teismas paskelbė, kad patenkino prokuratūros prašymą „pripažinti pankgrupę „Pussy Riot“ ekstremistine organizacija ir uždrausti jos veiklą Rusijos Federacijos teritorijoje“.
2022 metų vasarį pradėjusi didelio masto invaziją į Ukrainą, Rusija suintensyvino susidorojimą su kitaminčiais ir uždraudė dešimtis organizacijų, kritiškai vertinusių jos politiką ar Maskvos elgesį kare.
Grupės advokatas Leonidas Solovjovas po teismo posėdžio nepriklausomai žiniasklaidos priemonei „SOTAvision“ sakė, kad tai „dar vienas veiksmas, kuriuo siekiama užtildyti tuos, kas kalba ne taip, kaip reikia“.
Po teismo sprendimo paskelbimo viena grupės įkūrėjų Nadia Tolokonikova, dabar gyvenanti tremtyje, pareiškė, kad ji „didžiuojasi“ tuo, kad Rusija ją pripažino „ekstremiste“.
„Kai buvau teisiama už pankų maldą ir man grėsė septynerių metų bausmė darbo stovykloje, teisėjui ir prokurorams pasakiau, kad vis tiek esu laisvesnė nei jie kada nors bus“, – pažymėjo ji komentare, nusiųstame naujienų agentūrai AFP.
„Šiandieninėje Rusijoje sakyti tiesą yra ekstremizmas. Tebūnie – tuomet esame išdidūs ekstremistai“, – pridūrė ji.
Grupė, ilgametė Kremliaus priešininkė, laukė tokio sprendimo.
„Šis įstatymas skirtas ištrinti „Pussy Riot“ iš Rusijos piliečių atminties“, – praėjusią savaitę rašė jos nariai socialiniuose tinkluose.
„Ekstremistinės organizacijos“ statusas reiškia, kad bet koks bendravimas su grupe Rusijoje, netgi patiktukai socialiniuose tinkluose praeityje ar dabar, yra neteisėtas, todėl ji faktiškai yra izoliuojama.
Pussy Riot aktyvistės, kurios jau kelerius metus gyvena užsienyje, nuolat kritikuoja V. Putiną ir agituoja prieš karą Ukrainoje.
Rusijos valdžios institucijos jau užblokavo prieigą prie tūkstančių interneto svetainių, kaltinamų „ekstremistiniu“ turiniu, nuo islamistinės medžiagos iki proukrainietiškų dainų ir „Instagram“ savininkės „Meta“.
Sąraše taip pat yra neegzistuojančių organizacijų, tokių kaip „tarptautinis satanizmo judėjimas“ ir „tarptautinis LGBT judėjimas“, kartu su daugiau nei 5 000 subjektų, įskaitant interneto puslapius, politinius šūkius, knygas, meno kūrinius ir muzikos albumus.
