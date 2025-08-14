Rusija „Žurnalistus be sienų“ paskelbė nepageidaujama organizacija

Maskva yra uždraudusi dešimtis tarptautinių pilietinės visuomenės organizacijų, jau ilgus metus vykdydama precedento neturintį susidorojimą su opozicija ir savo kritikais, kuris sustiprėjo Rusijai 2022-ųjų vasarį užpuolus Ukrainą.
Kremlius taip pat sustiprino dešimtmetį trunkantį nepriklausomos žiniasklaidos suvaržymą, priimdamas griežtus cenzūros įstatymus, kuriais faktiškai draudžiama kritikuoti kariuomenę.
Pripažinus subjektą nepageidaujamu, jam iš esmės uždraudžiama veikti Rusijoje, o visi, kurie jam dirba ar su juo bendradarbiauja, gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
Prancūzijoje įsikūrusi RSF reguliariai smerkia išpuolius prieš žodžio laisvę ir teikia pagalbą persekiojamiems žurnalistams.
Praėjusį mėnesį Rusijos teismas žurnalistę ir buvusio opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno savanorę nuteisė 12 metų kalėjimo.
RSF jos įkalinimą pavadino „Kremliaus represijų prieš nepriklausomus balsus simboliu“ ir paragino ją, taip pat kitus Rusijoje įkalintus žurnalistus, paleisti.
RSF papildė Maskvos nepageidaujamomis paskelbtų organizacijų, tokių kaip „Amnesty International“, „Greenpeace“, ar britų popmuzikos legendos Eltono Johno (Eltono Džono) įkurtas AIDS fondas, sąrašą.
Rusija į šį sąrašą taip pat įtraukė nepriklausomas žiniasklaidos priemones, tokias kaip Laisvosios Europos radijas/Laisvės radijas (Radio Free Europe/Radio Liberty, RFE/RL) ir „Meduza“.
Praėjusį mėnesį į šį sąrašą įtrauktas Jeilio universitetas.
