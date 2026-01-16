Rusijoje 2025-aisiais sumažėjo pasirašiusiųjų sutartis su kariuomene, rodo naujieji duomenys

Tikslios priežastys, kodėl šis skaičius šiek tiek sumažėjo, nėra aiškios, nors pranešama, kad kai kurie Rusijos regionai dėl ekonominės įtampos pernai sumažino premijas už įstojimą į kariuomenę.
„Keletas žodžių apie praėjusių metų rezultatus. Aukščiausiojo vado tikslas buvo pasiektas: 422 704 žmonės pasirašė karines sutartis“, – pareiškė Dmitrijus Medvedevas vaizdo įraše, kurį jis paskelbė savo socialinio tinklo paskyroje.
Jis nurodė, kad 2024-aisiais atitinkamas skaičius siekė apie 450 tūkstančių.
Nuo karo Ukrainoje pradžios Rusija pradėjo agresyvią verbavimo į kariuomenę kampaniją, siekdama kompensuoti didelius nuostolius mūšio lauke ir įgyvendinti prezidento Vladimiro Putino tikslą padidinti Rusijos nuolatinės kariuomenės dydį.
Įstojusieji gali tikėtis dosnių atlyginimų, mažiausiai 5 tūkst. JAV dolerių (4,3 tūkst. eurų) premijos už sutarties pasirašymą (nors daugelyje regionų siūloma kelis kartus didesnė suma) ir įvairių socialinių lengvatų, įskaitant nemokamą paramą aprūpinant būstu.
Kremlius ir regioninė valdžia nori išvengti dar vienos mobilizacijos, kai vyrai yra prievarta šaukiami į kariuomenę.
2022 metais Rusijoje paskelbta „dalinė“ mobilizacija, kuri, pasak teisių ekspertų, buvo neproporcingai nukreipta į etnines mažumas, sukėlė retus protestus ir masinį karo amžiaus vyrų išvykimą iš šalies.
Maskva mūšio lauke turi pranašumą prieš Ukrainą žmogiškųjų išteklių požiūriu, nes Kyjivas visą karą susiduria su sunkumais verbuodamas ir šaukdamas karius.
Vladimiras Putinas pernai sakė, kad fronto linijoje dislokuota 700 tūkst. Rusijos karių.
Didelė verbavimo banga yra reikalinga, kad būtų galima pakeisti didelį skaičių karių, kurie žuvo ir buvo sužeisti per beveik ketverius metus besitęsiantį karą.
Maskva neskelbia oficialių žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičių, tačiau BBC ir nepriklausoma žiniasklaidos priemonė „Mediazona“, remdamiesi viešais giminaičių ir vietos pareigūnų pranešimais, yra patvirtinę, kad žuvo mažiausiai 160 tūkst. Rusijos karių.
Naujausi komentarai