Rusija skelbia užėmusi tris kaimus Rytų Ukrainoje

Maskvos pajėgos lėtai, bet užtikrintai žengia į priekį nuniokotoje Rytų ir Pietų Ukrainoje, kur likę mažai gyventojų ir nesugriautų pastatų.
Rusija kontroliuoja maždaug penktadalį Ukrainos teritorijos ir teigia aneksavusi penkis savo kaimynės regionus – Donecko, Luhansko, Chersono bei Zaporižios sritis ir 2014 metais užimtą Krymą.
Naujienų agentūros AFP atlikta JAV įsikūrusio Karo tyrimų instituto (ISW) duomenų analizė rodo, kad per pastaruosius vienus metus Rusija užėmė tik 1 proc. Ukrainos teritorijos.
Rusijos kariuomenės išplatintame pranešime teigiama, kad jos kariai Donecko srityje užėmė Derilovės ir Maiskės kaimus, o Dnipropetrovsko srityje srityje – Stepovės gyvenvietę.
Ukraina nurodė, kad per naktinę Rusijos ataką Chersono srityje žuvo vienas žmogus, o dar 12 buvo sužeista. Tuo tarpu kaimyninėje Odesos srityje buvo apgadinta geležinkelio infrastruktūra.
Rusija pareiškė, kad po ukrainiečių dronų smūgio, suduoto giliai už fronto linijos, Čiuvašijos respublikoje esančioje naftos siurblinėje buvo sustabdyta veikla.
Vasaros mėnesiais Ukrainos suduoti smūgiai sutrikdė reikšmingą dalį Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų.
Rusija oficialiai neskelbia padarytos žalos masto, tačiau visoje šalyje smarkiai išaugo degalų kainos, o daugelyje regionų pastebimas degalų trūkumas.
Antradienį Jungtinėse Tautose (JT) JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) netikėtai pareiškė, kad Ukraina galėtų ne tik atgauti visą teritoriją, kurią kariniu būdu užgrobė Rusija, bet ir gauti dar daugiau.