Volodymyras Zelenskis: Donecko sritis ir Zaporižios AE – ginčytini klausimai derybose su JAV

Ukrainiečių prezidentas sakė, kad Vašingtonas vis dar ragina Kyjivą padaryti didelių teritorinių nuolaidų Rusijai.
Pasak prezidento, JAV nori, kad tik Kyjivas išvestų savo karius iš kai kurių Donecko srities dalių, kur tarp Ukrainos ir Rusijos pajėgų būtų įsteigta demilitarizuota „laisvosios ekonomikos zona“.
„Jie mato Ukrainos pajėgas, paliekančias Donecko srities teritoriją, o tariamas kompromisas yra tas, kad Rusijos pajėgos į šią teritoriją neįžengia (…), kurią jie jau vadina „laisvąja ekonomine zona“, – sakė V. Zelenskis.
V. Zelenskio teigimu, Donecko srities ir Zaporižios atominės elektrinės likimas vis dar išlieka ginčytinu klausimu derybose su JAV. Šios derybos suintensyvėjo po to, kai Vašingtonas parengė karo pabaigos planą, kuriame, pasak Kyjivo ir jo sąjungininkų, atsižvelgia į Rusijos reikalavimus.
„Turime du pagrindinius nesutarimų taškus: Donecko teritorijos ir viskas, kas su jomis susiję, bei Zaporižios atominė elektrinė; tai yra dvi temos, kurias toliau aptariame“, – žurnalistams nurodė V. Zelenskis.
Zaporižios atominę elektrinę Rusija perėmė į savo rankas pirmosiomis 2022 metais pradėto karo savaitėmis.
V. Zelenskio teigimu, bet koks galimas kompromisas dėl teritorijos turėtų būti sprendžiamas visuotiniu balsavimu.
„Tikiu, kad Ukrainos žmonės atsakys į šį klausimą. Nesvarbu, ar tai būtų rinkimai, ar referendumas, Ukrainos žmonės turi pareikšti savo poziciją“, – pareiškė ukrainiečių prezidentas.
Ukraina Vašingtonui nusiuntė pakoreguotą Rusijos karo užbaigimo planą, trečiadienį naujienų agentūrai AFP sakė du informuoti ukrainiečių pareigūnai.
Su naujausia versija susipažinęs Ukrainos pareigūnas teigė, kad joje atsižvelgiama į ukrainiečių viziją ir siūlomi adekvatūs probleminių klausimų sprendimai.
Naujausi komentarai