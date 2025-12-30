Zelenskis teigia jau pasirinkęs naują savo kanceliarijos vadovą

Jis tai sakė atsakydamas į žurnalistų klausimus.
„Kalbant apie kanceliarijos vadovą, aš jau priėmiau sprendimą. Informacija bus paskelbta šiek tiek vėliau“, – sakė V. Zelenskis.
Jis taip pat patvirtino, kad regionų administracijos vadovų kaita bus atlikta metų pradžioje.
V. Zelenskis lapkričio 28 d. atleido prezidento kanceliarijos vadovą Andrijų Jermaką, pateikusį atsistatydinimo pareiškimą po kovos su korupcija biuro detektyvų atliktos kratos jo namuose. A. Jermakas buvo laikomas įtakingiausiu žmogumi Ukrainoje po prezidento A. Zelenskio.
