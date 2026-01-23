Lietuvoje sekmadienį lankysis Volodymyras Zelenskis, Karolis Nawrockis

Apie Lenkijos vadovo apsilankymą BNS patvirtino šios šalies ambasada, o apie Ukrainos lyderio – BNS šaltiniai.
Abiejų šalių prezidentai drauge su Lietuvos vadovu Gitanu Nausėda dalyvaus 1863–1864 metų sukilimo metinių minėjime.
Šiuo Lenkijoje vadinamu Sausio sukilimu siekta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos karalystės tautų išsivadavimo iš Rusijos imperijos.
Tai bus antrasis K. Nawrockio vizitas Lietuvoje.
Tuo metu V. Zelenskis nuo Rusijos invazijos Ukrainoje pradžios Lietuvoje lankysis penktą kartą. Iš viso tai bus septintas jo vizitas šalyje.
Vilnius ir Varšuva yra vieni didžiausių Kyjivo rėmėjų, Ukrainai beveik ketverius metus kovojant su Rusijos invazija.
Lietuva aktyviai pasisako už Ukrainos narystę ES. Pagal ekonomikos dydį, Lietuva patenka tarp daugiausiai karinės paramos Ukrainai skiriančių valstybių.
Naujausi komentarai