Karolis Nawrockis: Lenkija pasaulio lyderiams išreiškė nepasitikėjimą Vladimiru Putinu

Per savo patarėjų paskyrimo ceremoniją K. Nawrockis sakė, kad neseniai du kartus kalbėjosi su JAV prezidentu D. Trumpu ir Europos lyderiais, pristatydamas „aiškią Lenkijos poziciją dėl nepasitikėjimo Vladimiru Putinu ir nepasitikėjimo Rusijos Federacija“.
JAV prezidentas pirmadienį Baltuosiuose rūmuose priims Ukrainos prezidentą V. Zelenskį. Po to vyks derybos su Europos lyderiais, į kurias Lenkija nebuvo įtraukta.
K. Nawrockis sakė, kad per susitikimą su D. Trumpu, kuris vyks rugsėjo 3-iąją, aptars saugumo ir taikos Ukrainoje klausimus.
Jis pridūrė, kad Europos vadovus į Vašingtono derybas pakvietė Ukrainos prezidentas.
„Būtent prezidentas Zelenskis pakvietė tuos Europos lyderius, kurie šiandien yra Vašingtone. O Lenkijos prezidentas yra vienintelis Europos valstybės vadovas, kurio susitikimas su prezidentu Donaldu Trumpu jau numatytas artimiausiu metu“, – teigė K. Nawrockis.
Lenkų prezidentas taip pat sakė, kad palaiko ryšius su ministru pirmininku Donaldu Tusku ir vyriausybe.
„Kalbant apie Lenkijos saugumą ir tarptautinę padėtį, nėra nei vietos, nei laiko tam tikroms politinėms emocijoms – tik Lenkijos valstybės interesams“, – pabrėžė jis.
Jis pridūrė, kad būtent vyriausybė atstovavo Lenkijai vadinamojoje Norinčiųjų koalicijoje.
Naujausi komentarai