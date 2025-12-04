Ukrainos apsivalymas: korupcijos skandalo pamokos ir pavojai Zelenskiui

Milžiniškų korupcijos schemų atskleidimas ir viešinimas karo metu neša dvejopą poveikį – leidžia valstybei apsivalyti, bet tuo pat metu kelia vidinio susipirešinimo rizikas, susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, galinčioms lemti net visišką pralaimėjimą kare. Ukrainiečių analitikas Euhenas Mahda sakė, kad, šiuo atveju, naudos vis dėlto nusveria pavojus, o prezidentas Volodymyras Zelenskis neturėjo kito pasirinkimo, kaip tik pašalinti iš kertinių postų net seniausią savo bendražygį – prezidento administracijos vadą Andrijų Jermaką:
– Po A. Jermako pasitraukimo pasklido kalbos, neva jis vyks į frontą. Kas iš tiesų vyksta? A. Jermakui duodamas nereikšmingas postas, kad „išsėdėtų“ skandalą, ar jo politinė karjera baigta?
– Na, į frontą jis tikrai neina. Be bazinio parengimo kurso jo ten niekas net neims. Manau, kad tuo nepatikės nė vienas bent kiek Ukrainos politiką suprantantis žmogus. Nors tenka pripažinti, kad suprantantys žmonės turbūt netikėjo ir tuo, kad A. Jermakas gali netekti posto.
Prezidento administracijai jis vadovavo pusšeštų metų – tai absoliutus rekordas šiuolaikinėje Ukrainos istorijoje. Jo įtaka V. Zelenskiui ir visiems kitiems buvo tokia didelė, kad šis pasitraukimas yra, jei ne revoliucija, tai labai rimtas pokytis mūsų politikoje. Nemanau, kad jam bus leista tiesiog kažkur išlaukti skandalą. Esminis dalykas šiandien – pamatysime, kas yra A. Jermakas be V. Zelenskio ir V. Zelenskis be A. Jermako ir kas iš to visko gausis.
– A. Jermakas buvo ne pirmas V. Zelenskio „senosios gvardijos“ žmogus, kritęs per korupcijos skandalus. Ukrainos prezidentas atlieka sistemingą valymą, ar tai sutapimai – pavieniai atvejai, kuriuos išaiškino antikorupcijos tarnyba NABU?
– A. Jermakas buvo paskutiniuoju „senosios gvardijos“ atstovu valdžioje. Visi šie įvykiai rodo, kad V. Zelenskis rimtai užsiėmė kadrų pertvarka ir mėgina visiems parodyti savo „naują“ veidą. Manau, kad tokia įvykių seka buvo dėsninga.
A. Jermakas tapo prezidentui tokiu „toksišku“, kad jo daroma žala ėmė smarkiai persverti bet kokią jo duodamą naudą.
– Sklando gandai, kad apsivalyti nuo „senosios gvardijos“ V. Zelenskį spaudė Baltieji Rūmai, o FTB teikė prezidento aplinkos žmones kompromituojančią informaciją NABU. Jūsų nuomone, tai skamba įtikimai?
– Nemanau. Pats A. Jermakas tapo prezidentui tokiu „toksišku“, kad jo daroma žala ėmė smarkiai persverti bet kokią jo duodamą naudą. Gal kažkoks spaudimas iš amerikiečių pusės ir buvo, bet manau, kad JAV administracija turi rimtesnių reikalų, nei nuolat „spausti V. Zelenskį“.
Taip pat netikiu, kad amerikiečiai teikė informaciją NABU. Ši tarnyba tapo prieš korupciją protestuojančių žmonių simboliu. „Kartoninių plakatų revoliucijos“ esmė buvo apginti NABU nuo politikų užvaldymo. Po viso šito, tarnyba tiesiog privalėjo pateisinti žmonių lūkesčius ir, kaip matome, tai padarė.
– Lietuviai ir ukrainiečiai mėgsta juoktis iš rusų, kad šiems esą „bajorai blogi, o štai caras geras“. V. Zelenskis dabar pats atsidūrė tokioje padėtyje – jo „bajorai“ pasirodė sukčiais ir, vargu, ar visuomenė galvoja, kad pats V. Zelenskis ne prie ko?
– Apklausų duomenų kol kas trūksta, kad darytume apibendrinimus, tačiau bent jau viena dabar atlikta apklausa rodo, kad 63 proc. ukrainiečių mano, kad V. Zelenskis yra asmeniškai atsakingas už draugų ir verslo partnerių korupciją, o 52 proc. apklaustųjų nenorėtų, kad jis vėl kandidatuotų kituose rinkimuose. Tai savotiškas V. Zelenskio antireitingas. Į korupcijos skandalus įsivėlę žmonės tikrai buvo labai artimi prezidentui ir jam nepavyks sudaryti vaizdo, kad štai viskas baigėsi ir dirbam toliau, lyg niekur nieko. Manau, kad V. Zelenskis pats tai supranta ir kaip tik todėl buvo priverstas atleisti A. Jermaką. Jis nori atsiriboti nuo senosios savo aplinkos kiek tik tai išvis yra įmanoma.
Ne, Maidano nebus. Trečiasis Maidanas šiandien taptų Ukrainos valstybingumo pabaiga.
– Ankstesniuose mūsų pokalbiuose jūs sakėte, kad nepatogūs klausimai valdžiai užduodami po karo, bet dabar Ukrainos skauduliai išplaukė į viešumą, šalį supurtė skandalai. Tai apskritai neša Ukrainai daugiau naudos ar žalos? Iš vienos pusės, valstybė apsivalo, bet iš kitos, dirginama visuomenė ir nukenčia užsienio partnerių pasitikėjimas.
– Mes iš to laimime. Problemos buvo tokio masto, kad negalėjome sau leisti užmerkti akių. Tokie dalykai negalėjo „praslysti“ nemačiomis – žmonės to nebūtų leidę. Pagalvokite, rusai talžo mūsų energetikos infrastruktūrą, žmonės sėdi be elektros, o, pasirodo, kad už energetiką atsakingi kyšininkai ne tik aiškino, kad energetikos objektams nereikia apsaugos, bet dar ir „darė pinigą“ su rusais. Tai yra tėvynės išdavystė ir jei viskas nebus ištirta ir išaiškinta – problemos bus tiesiog milžiniškos.
– Kokie pavojai kyla V. Zelenskiui? Ar įmanomas trečiasis Maidanas, apie ką nemažai svarstoma viešojoje erdvėje? Maskva apie tai tik ir svajoja. Ką Maidanas dabar reikštų Ukrainos valstybei?
– Ne, Maidano nebus. Trečiasis Maidanas šiandien taptų Ukrainos valstybingumo pabaiga. Karą mes baigsime su šiuo prezidentu, bet jis privalo suprasti, kokioje sudėtingoje situacijoje jis dabar yra. Ir privalo daryti atitinkamas išvadas, nes kitaip turės didelių bėdų.
