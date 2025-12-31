Zelenskis palinkėjo ukrainiečiams laimingų Naujųjų metų ir taikos

„Praėjo dar vieneri metai, sunkiai iškovoti atsidavimu ir atkaklumu, principais ir kasdienėmis ukrainiečių pastangomis“, – feisbuke parašė V. Zelenskis.
Pasak jo, šiuos metus pavyko išgyventi Ukrainos gynėjų dėka – tų, kurie gynė ne tik Ukrainą, bet ir visus, vertinančius laisvę ir orumą.
„Kartu mes judame į priekį, skatinami patirties ir atminties, žodžių namai, viltis ir tikėjimas (...) Mes tikime taika, už ją kovojame ir jos siekiame. Laimingų Naujųjų metų, mieli ukrainiečiai!“ – parašė V. Zelenskis.
