Zelenskis palinkėjo ukrainiečiams laimingų Naujųjų metų ir taikos

2025-12-31 18:36
Viljama Sudikienė (ELTA)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasveikino ukrainiečius su artėjančiais Naujaisiais metais.

/ AFP nuotr.

„Praėjo dar vieneri metai, sunkiai iškovoti atsidavimu ir atkaklumu, principais ir kasdienėmis ukrainiečių pastangomis“, – feisbuke parašė V. Zelenskis.

Pasak jo, šiuos metus pavyko išgyventi Ukrainos gynėjų dėka – tų, kurie gynė ne tik Ukrainą, bet ir visus, vertinančius laisvę ir orumą.

„Kartu mes judame į priekį, skatinami patirties ir atminties, žodžių namai, viltis ir tikėjimas (...) Mes tikime taika, už ją kovojame ir jos siekiame. Laimingų Naujųjų metų, mieli ukrainiečiai!“ – parašė V. Zelenskis.

 

 

