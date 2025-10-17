Zelenskis susitikęs su Trumpu prašys suteikti jo šaliai raketų „Tomahawk“

Susitikimas įvyks praėjus dienai po to, kai D. Trumpas pastatė V. Zelenskį į keblią situaciją, paskelbdamas apie naują aukščiausiojo lygio susitikimą su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
D. Trumpas taip pat suabejojo, ar patenkins Ukrainos pageidavimą gauti galingų kruizinių raketų „Tomahawk“, sakydamas, kad Vašingtonas negali išeikvoti savo atsargų.
Ukraina jau kelias savaites užsiiminėjo lobizmu, prašydama Vašingtono suteikti jai raketų „Tomahawk“, teigdama, kad jos padėtų daryti spaudimą Rusijai ir priversti ją užbaigti jau trejus su puse metų trunkančią brutalią invaziją.
Tačiau V. Zelenskio vizito išvakarėse V. Putinas telefonu kalbėdamas su D. Trumpu perspėjo šį netiekti tokios ginkluotės, sakydamas, kad tai gali paaštrinti karą ir pakenkti taikos deryboms.
D. Trumpas ir V. Putinas susitarė naują aukščiausiojo lygio susitikimą surengti Vengrijos sostinėje Budapešte. Tai bus pirmasis toks susitikimas po to, kai rugpjūtį jiedu buvo susitikę Aliaskoje, tačiau anuomet jiems jokio taikos susitarimo taip ir nepavyko pasiekti.
