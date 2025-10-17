Volodymyras Zelenskis atvyko į Baltuosius rūmus susitikti su Donaldu Trumpu

D. Trumpas pasveikino V. Zelenskį, abu trumpai pozavo fotografams ir nuėjo į vidų.
Susitikimas surengtas praėjus dienai po to, kai D. Trumpas nustebino V. Zelenskį, paskelbęs apie planuojamą naują susitikimą su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį atvyko į Baltuosius rūmus, kur vyks svarbus susitikimas, kurio metu jis tikisi įtikinti JAV prezidentą Donaldą Trumpą (Donaldą Trampą) perduoti amerikiečių gamybos tolimojo nuotolio sparnuotųjų raketų „Tomahawk“, galinčių smogti toli į Rusijos teritoriją.
D. Trumpas pasveikino V. Zelenskį, abu trumpai pozavo fotografams ir nuėjo į vidų.
Susitikimas surengtas praėjus dienai po to, kai D. Trumpas nustebino V. Zelenskį, paskelbęs apie planuojamą naują susitikimą su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
Naujausi komentarai