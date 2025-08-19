 Žiniasklaida: Donaldas Trumpas ir Volodymyras Zelenskis vis dar kalbasi

Žiniasklaida: Donaldas Trumpas ir Volodymyras Zelenskis vis dar kalbasi

2025-08-19 00:42
Marius Jakštas (ELTA)

Ukrainos delegacijos Baltuosiuose rūmuose šaltiniai transliuotojui BBC pranešė, kad oficialioms deryboms jau pasibaigus, prezidentai Donaldas Trumpas ir Volodymyras Zelenskis vis dar yra pastate ir tęsia pokalbius „galbūt kitokiu formatu“, rašo BBC korespondentas Vitalijus Ševčenko.

Volodymyras Zelenskis ir Donaldas Trumpas
Volodymyras Zelenskis ir Donaldas Trumpas / Reuters nuotr.

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų