Rusija veržiasi į svarbų Rytų Ukrainos Pokrovsko miestą

Kanalas, laikomas artimu Ukrainos vyriausybei, išsamesnės informacijos nepateikė.
Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas Oleksandras Syrskis anksčiau teigė, kad ukrainiečiai tęsia operacijas, kad atmuštų Rusijos dalinius nuo miesto, esančio svarbioje kelių sankryžoje Donecko srityje. Prieš karą Pokrovskas turėjo apie 60 tūkst. gyventojų.
Pastarosiomis dienomis keli šimtai Rusijos kareivių prasiveržė pro Ukrainos linijas aplink miestą ir užėmė dalį jo centro. Rusijos pajėgos jau daugiau nei metus, patirdamos didelių nuostolių, mėgina užimti Pokrovską, buvusį anglies kasybos centrą.
Ukrainos kariuomenei Pokrovske ir už kelių kilometrų į rytus esančiame Myrnohrade gresia apsuptis.
Pranešta, kad Ukrainos specialiosios pajėgos vykdo operacijas už Rusijos linijų, siekdamos neleisti užimti Pokrovsko. Remdamasi karinės žvalgybos (HUR) šaltiniais, Ukrainos žiniasklaida pranešė, kad sraigtasparnis atskraidino komandosų būrį, siekiant palaikyti atvirą tiekimo liniją tarp Pokrovsko ir Myrnohrado.
Rusijos gynybos ministerijos teigimu, šios specialiosios pajėgos buvo sunaikintos.
Ukraina atremia plataus masto Rusijos invaziją nuo 2022 m. vasario.