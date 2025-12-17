Rusijoje atšaukiama dešimtys tūkstančių „Ladų“

Atšaukimas taikomas automobiliams, parduotiems nuo 2025 m. birželio 6 d. iki gruodžio 12 d.
„Problema susijusi su vieno iš „Lada Granta“ variantų transmisijos veleno dalimi, kilus minimaliam pavojui, kad jungtis gali atsipalaiduoti“, – trečiadienį pranešė bendrovės spaudos tarnyba, kurią citavo valstybinė naujienų agentūra TASS.
„Mažai tikėtina, kad tai įvyktų realiomis vairavimo sąlygomis. Tačiau „AvtoVAZ“ nusprendė surengti atšaukimo kampaniją, kad visiškai pašalintų šią galimybę“, – pridūrė automobilių gamintoja.
„AvtoVAZ“ teigimu, galimas defektas yra susijęs su komponentų tiekėju.
Kol kas nėra aišku, ar buvo pranešimų apie su šiuo defektu susijusius nelaimingus atsitikimus ar sužalojimus.
Verslo laikraštis „Kommersant“ pranešė, kad dėl šio transmisijos veleno defektas vairas gali atsipalaiduoti arba tapti sunkiau valdomas, o blogiausiu atveju – netgi užsiblokuoti.
Keturių durų sedanas „Granta“ yra „AvtoVAZ“ perkamiausias modelis: bendrovės duomenimis, nuo sausio iki lapkričio buvo parduota 134,2 tūkst. šių automobilių.
„The Moscow Times“ pažymi, kad tai jau šeštasis ir kol kas didžiausias „AvtoVAZ“ pagamintų transporto priemonių atšaukimas šiais metais.
Rinkos tyrimų bendrovės „Avtostat“ duomenimis, per pirmuosius 10 mėnesių „Lada“ pardavimai, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2024 m., smuko ketvirtadaliu, o „AvtoVAZ“ užimama rinkos dalis sumažėjo iki 25,5 proc.
Reaguodama į mažėjančius pardavimus, „AvtoVAZ“ perėjo prie keturių darbo dienų savaitės, sumažino atlyginimus ir pradėjo atleidinėti darbuotojus.
Naujausi komentarai