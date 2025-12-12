Rusijos ambasada Vokietijos teiginius apie kibernetines operacijas vadina absurdiškais

„Kaltinimai dėl Rusijos valstybinių struktūrų dalyvavimo šiuose incidentuose ir apskritai programišių grupių veikloje neturi jokio pagrindo, yra nepagrįsti ir absurdiški“, – pažymėjo ambasada savo pareiškime, nusiųstame naujienų agentūrai AFP.
Vokietija anksčiau penktadienį pranešė, kad nustatė dvi Rusijos kibernetines operacijas, nukreiptas prieš šalies oro eismo kontrolę ir vasarį vykusius visuotinius rinkimus, ir pridūrė, kad buvo iškviestas Rusijos ambasadorius.
Užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai sakė: „Dabar galime aiškiai priskirti 2024 metų rugpjūtį įvykdytą kibernetinę ataką prieš Vokietijos skrydžių saugą programišių kolektyvui APT28, dar žinomam kaip „Fancy Bear“.“
„Antra, dabar galime tvirtai teigti, kad Rusija, vykdydama kampaniją „Storm 1516“, siekė paveikti ir destabilizuoti pastaruosius federalinius rinkimus“, – pridūrė jis per spaudos konferenciją.
Užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai sakė, kad Vokietija „imsis įvairių atsakomųjų priemonių, kad priverstų Rusiją sumokėti kainą už savo hibridinius veiksmus, glaudžiai koordinuodama veiksmus su mūsų partneriais Europoje“.
Berlynas palaikys „naujas individualias sankcijas hibridiniams veikėjams Europos lygmeniu“, sakė jis, nepateikdamas išsamesnės informacijos.
Vyriausybės visoje Europoje yra padidintos parengties dėl įtariamo Rusijos šnipinėjimo, dronų vykdomų stebėjimo ir sabotažo veiksmų, taip pat kibernetinių atakų ir dezinformacijos kampanijų.
Vokietija yra antra pagal dydį pagalbos Ukrainai tiekėja nuo tada, kai Rusija 2022 metų vasario mėnesį pradėjo plataus masto invaziją, ir kaltina Maskvą hibridinėmis atakomis, įskaitant dronų skrydžius šalia įvairių Europos oro uostų pastaraisiais mėnesiais.
