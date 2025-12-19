Rusijos biudžeto ataskaita atskleidė milžinišką karo Ukrainoje kainą

Rusijos gynybos ministras Andrejus Belousovas trečiadienį pareiškė, kad 2025 m. karo išlaidos sudarys 5,1 proc. Rusijos BVP, o tai yra maždaug 11 trilijonų rublių (135 mlrd. JAV dolerių), pranešė naujienų portalas „TVP World“, cituodamas naujienų agentūros „Reuters“ paskelbtą informaciją
Remdamasi A. Belousovo paskelbtais duomenimis, „Reuters“ nurodo, kad bendros Rusijos gynybos išlaidos per metus sudarys 7,3 proc. BVP, iš kurių 6,2 proc. bus skirta „nacionalinei gynybai“ ir 1,8 proc. – „nacionaliniam saugumui“.
Pranešama, kad Rusijos gynybos ministras sakė, jog dėl biudžeto apribojimų šias išlaidas teko sumažinti.
Nepriklausoma Rusijos žurnalistė Farida Rustamova pranešė, kad karui Ukrainoje buvo skirta apie 82 proc. šių metų Rusijos gynybos išlaidų.
„Kovinių operacijų vykdymas lėmė karinių išlaidų padidėjimą. Dėl to reikėjo griežtai optimizuoti gynybos biudžetą ir nustatyti jo prioritetus“, – sakė A. Belousovas, kurio žodžius cituoja naujienų agentūra „Reuters“.
Mokesčiai kyla – bet ne turtingiesiems
Naujienų agentūra pridūrė, kad Rusija 2026 m. turės padidinti mokesčius – tuo tarpu, karo išlaidoms toliau augant, šiais metais jau du kartus buvo padidintas planinis deficito rodiklis.
Konfliktui tęsiantis, karinės ir saugumo išlaidos toliau sudaro didžiąją valstybės išlaidų dalį: 38 proc. 2026 m. federalinio biudžeto skirta „nacionalinei gynybai“ ir „nacionaliniam saugumui“.
Vakarams įvedus sankcijas, taip pat sumažėjo Maskvos pajamos iš energetikos sektoriaus, todėl Rusijos ekonomika patiria dar didesnį krūvį.
Tačiau didžioji finansinė našta teko eiliniams rusams, o spalio mėnesį šalies finansų ministerija atmetė siūlymus apmokestinti turtingiausius Rusijos piliečius, teigdama, kad toks žingsnis būtų „tiesiog nereikalingas“.
Maskva šiemet paskelbė, kad bus didinamas PVM, nors Vladimiras Putinas žadėjo, kad iki 2030 m. didelių mokesčių pokyčių nebus. Tiesa, šio įsipareigojimo jam sunku laikytis, nes vyriausybė ieško daugiau pajamų karui finansuoti.